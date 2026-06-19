Viernes, 19 de Junio 2026

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Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades

Por: El Informador

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 19 al 21 de junio de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

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De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 19 al 21 de junio de 2026.

  • Aries: El rojo será tu color aliado.  
  • Tauro: El azul intenso atraerá abundancia y bienestar.  
  • Géminis: El color naranja potenciará tu confianza. 
  • Cáncer: El color blanco atraerá armonía  
  • Leo:  El rojo intenso potenciará tu energía y capacidad de atraer abundancia.
  • Virgo: El color dorado atraerá prosperidad.  
  • Escorpio: El color amarillo atraerá prosperidad y éxito.
  • Sagitario: El color azul potenciará tu confianza y claridad mental. 
  • Capricornio: El color azul fortalecerá tu energía positiva y el domingo será un día especialmente favorable. 
  • Acuario: Los colores naranja y blanco atraerán prosperidad y equilibrio.
  • Piscis: Los colores blanco y rojo potenciarán tu energía positiva.

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Con información de Mhoni Vidente.

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