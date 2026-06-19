El Día del Padre de este año ha traído uno de los momentos más virales en redes sociales gracias a Chayanne. El cantante puertorriqueño decidió sumarse al famoso meme que durante años lo ha señalado, en tono de broma, como el "papá de Latinoamérica" , sorprendiendo a millones de seguidores con una invitación a la que no tardaron en reaccionar.

Chayanne celebra el Día del Padre con invitación para sus hijos

Lo que comenzó hace años como una ocurrencia de internet terminó convirtiéndose en una de las bromas más populares de las redes sociales. Ahora, el intérprete de Torero no solo ha reconocido el fenómeno, sino que también lo celebró públicamente, provocando una ola de comentarios, memes y muestras de cariño que volvieron a demostrar el enorme cariño que el público siente por el artista.

Todo comenzó cuando el carismático artista acudió a su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para lanzar una invitación que rápidamente se convirtió en una tendencia en redes sociales. A través de un ingenioso mensaje, el cantante publicó una fotografía suya con un espacio en blanco y una pose acogedora, acompañada de un texto que invitaba a sus fans a usar sus habilidades de edición. "Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia", fue el espíritu del mensaje que se puede ver en su publicación oficial en X. Esta interacción demuestra cómo el artista comprende a la perfección la cultura pop actual y cómo seguir conectando con sus seguidores.

X / @CHAYANNEMUSIC

¿Cómo participar en el reto de Chayanne por el Día del Padre?

La dinámica es sencilla. Chayanne compartió en sus redes sociales una fotografía pensada para que sus seguidores la editen y se integren en ella, como si formaran parte de una auténtica foto familiar junto al cantante. Para participar, basta con descargar la imagen, realizar el montaje con la herramienta de edición de tu preferencia (como la IA de Gemini o ChatGPT) y publicar el resultado, sumándote a una tendencia que rápidamente se volvió viral.

El reto tiene su origen en uno de los memes más populares de internet en Latinoamérica. Desde hace años, miles de usuarios bromean con que Chayanne es el "papá" de toda una generación debido al cariño que sus madres sienten por el intérprete de Tiempo de Vals y Torero. Lejos de ignorar la broma, el artista decidió adoptarla y convertirla en una celebración especial por el Día del Padre, consiguiendo con eso miles de reacciones y publicaciones.

En pocas horas, las redes se llenaron de imágenes editadas por fans que aprovecharon la invitación para demostrar su creatividad. Algunos optaron por montajes elaborados y realistas, mientras que otros recurrieron al humor con composiciones exageradas que rápidamente acumularon miles de interacciones.

Con esta divertida propuesta, el cantante puertorriqueño logró convertir una simple broma de internet en una de las conversaciones más comentadas de cara a las celebraciones por el Día del Padre. Si quieres sumarte al reto, solo necesitas descargar la fotografía compartida por el artista, crear tu propia versión de la "foto familiar" y compartirla en redes sociales para formar parte de una tendencia que ya conquistó a miles de usuarios en toda Latinoamérica.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF