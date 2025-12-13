Sábado, 13 de Diciembre 2025

Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

Los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos

Por: Yahaira Chagollan

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única. FACEBOOK/WALTER MERCADO

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

Colores de la suerte para cada signo del zodiaco

ARIES

El rojo y el dorado activan tu poder interior. Son días para tomar decisiones con valentía y liderazgo. Estos colores refuerzan tu determinación y atraen oportunidades profesionales.

TAURO

El verde esmeralda y el rosa suave te conectan con la estabilidad emocional. Favorecen la armonía en relaciones personales y asuntos financieros pendientes.

GÉMINIS

El amarillo y el azul cielo estimulan tu mente y comunicación. Úsalos para cerrar acuerdos, expresar ideas y fortalecer vínculos sociales.

CÁNCER

El blanco y el plateado elevan tu intuición. Estos tonos te ayudan a proteger tu energía y a encontrar claridad emocional en temas familiares.

LEO

El naranja y el dorado intensifican tu magnetismo natural. Son días ideales para destacar, recibir reconocimiento y atraer abundancia.

VIRGO

El beige y el verde oliva aportan equilibrio y serenidad. Te ayudarán a organizar asuntos pendientes y a tomar decisiones prácticas con calma.

LIBRA

El rosa pastel y el azul turquesa favorecen la paz interior. Estos colores armonizan tus emociones y facilitan acuerdos justos y equilibrados.

ESCORPIO

El vino tinto y el negro elegante potencian tu poder de transformación. Son tonos que te ayudan a cerrar ciclos y renacer con mayor fuerza.

SAGITARIO

El morado y el azul profundo expanden tu visión espiritual. Ideales para reflexionar, planear viajes o proyectos a largo plazo.

CAPRICORNIO

El gris y el marrón sólido refuerzan tu disciplina. Estos colores te anclan a la realidad y favorecen avances firmes en el ámbito laboral.

ACUARIO

El turquesa y el plateado estimulan la creatividad y la innovación. Días propicios para ideas originales y cambios positivos.

PISCIS

El verde agua y el lila suavizan tus emociones y fortalecen tu sensibilidad espiritual. Perfectos para la meditación y el autocuidado.

