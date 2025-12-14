Tiffany Young, integrante de Girls' Generation, anuncia planes de boda

Tiffany Young, actriz e integrante del icónico grupo k-pop Girls' Generation, y el actor Byun Yohan sorprendieron a la farándula coreana al revelar sus planes de boda, ya que su relación no era pública.

La agencia de Yohan, TEAMHOPE, emitió un breve comunicado en el que confirmó que ambos actores mantienen una relación seria con intenciones de contraer matrimonio.

Tanto Tiffany como Byun confirmaron esta información mediante la publicación, en sus redes sociales, de cartas escritas a mano, en las que aseguraron que aún no existen planes detallados, pero que informarán a sus fans cuando se tomen decisiones importantes.

“Actualmente estoy en una relación seria con alguien con buenas intenciones y planes de matrimonio. Es una persona que me da estabilidad y me ayuda a mirar el mundo con una perspectiva positiva y esperanzadora. Aunque todavía no se han decidido detalles específicos, si se toman decisiones importantes en el futuro, informaremos primero a nuestros fans de manera personal”, escribió Tiffany.

Por su parte, Byun Yohan se refirió a ella como “un ser amado que me hizo querer ser mejor, con una sonrisa que pronto calentó mi cansado corazón”.

Según TEAMHOPE, la boda podría realizarse en el otoño de 2026.

Los actores se conocieron durante las grabaciones de la serie de Disney+ Uncle Sam-sik, estrenada en mayo de 2024. Aunque en su momento los medios de Corea del Sur destacaron la química entre ambos en pantalla, su relación no se hizo pública hasta ayer.

Tiffany podría convertirse en la primera integrante de Girls' Generation en contraer matrimonio, lo que hace aún más especial el anuncio.