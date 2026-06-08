El universo cinematográfico de Pixar añade poder mexicano a sus filas. En un anuncio que tomó por sorpresa a las redes sociales este lunes 8 de junio de 2026, la estrella del pop Belinda sacudió el panorama del entretenimiento al revelar que forma parte oficial de la esperada película "Toy Story 5".

A través de sus canales de comunicación digital, la intérprete de "Cactus" compartió su profunda emoción por integrarse a una de las sagas cinematográficas más lucrativas e icónicas de la cultura popular mundial, provocando de inmediato que su nombre se posicionara en la cima de las tendencias virales de búsqueda en toda América Latina.

La noticia activa las especulaciones de los cinéfilos respecto al rumbo que tomará la quinta entrega de los juguetes con vida. Aunque el anuncio de Belinda generó alegría generalizada, la falta de detalles específicos sobre las características del juguete al que prestará su voz instaló un intenso debate en foros digitales: ¿se convertirá en la nueva protagonista que guíe al grupo o asumirá el rol de la antagonista principal?

¿Héroe o amenaza electrónica? Las pistas del nuevo personaje

“Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar”, dijo la actriz y cantante en su mensaje

Los detalles argumentales liberados previamente por Pixar detallan que los juguetes clásicos enfrentarán una amenaza sin precedentes: el desinterés de los niños modernos debido a la obsesión por los dispositivos electrónicos, tabletas y consolas de videojuegos. Esta premisa abre la puerta a que el personaje de Belinda juegue un papel decisivo en la narrativa corporativa con "Lilypad".

"Lilypad", de acuerdo con los primeros avances de Disney Pixar, es una tablet inteligente que se integra a la trama como toda una antagonista ya que "Bonnie" tiene toda su atención en un dispositivo electrónico y no en sus juguetes tradicionales.

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El personaje de "Lilypad" representa la llegada de la tecnología al mundo de los juguetes, lo que significa una nueva oleada de tensión y retos para “Toy Story 5” que seguramente mantendrán a los fans al bore de su asiento.

El historial de Belinda en el doblaje: una trayectoria de éxitos animados

Para los analistas de la industria del entretenimiento, el fichaje de Belinda no representa una sorpresa absoluta ni una decisión basada únicamente en su popularidad actual. La cantante posee un sólido y respetable historial dentro del mundo del doblaje comercial en Latinoamérica, demostrando versatilidad actoral y un manejo profesional de los matices vocales requeridos en la cabina de grabación.

En su portafolio de animación destaca su participación protagónica como Poppy en la exitosa franquicia musical Trolls (DreamWorks), donde su interpretación recibió elogios de la crítica especializada por inyectar un ritmo festivo y emocional al personaje.

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Asimismo, Belinda prestó su voz a la princesa Marina en El viaje de las operaciones de Sinbad y participó en la cinta Las aventuras de Tadeo Jones. Esta experiencia previa le otorga las credenciales técnicas necesarias para asumir un reto de la magnitud de Pixar, donde las exigencias de sincronización y transmisión de emociones demandan un estándar de calidad internacional.

¿Cuándo se estrena en cines la película Toy Story 5 en México?

El estreno internacional de Toy Story 5 se encuentra programado de forma oficial por los estudios Disney y Pixar para el verano del año 2026. La distribución abarcará de forma simultánea las principales cadenas de exhibición cinematográfica de México y el resto de Latinoamérica.

JM