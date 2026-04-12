Domingo, 12 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Nana Calistar: Horóscopos de HOY domingo 12 de abril

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con su estilo sin filtros y directo al punto, Nana Calistar presenta los horóscopos para este 12 de abril, cargados de verdades y advertencias. X / @NanaCalistar

Aries

Es importante que limpies tu círculo social y te alejes de aquellas personas que te drenan energía, acercándote únicamente a quienes aportan valor a tu vida. No todas las personas deben tener acceso a tu entorno personal.

Tauro

Es necesario que mantengas los ojos bien abiertos, ya que no todas las personas que te sonríen son tus amigos, ni todas las que se acercan a ti tienen buenas intenciones. Hay personas que aparentan amabilidad, pero en realidad buscan beneficiarse de ti o no te desean lo mejor.

Géminis

El karma no se olvida, y esto es algo que debes tener presente. Así como quienes te han dañado en el pasado pueden enfrentar consecuencias, tú también podrías verte afectado si actúas desde el rencor o el coraje. Lo más recomendable es enfocarte en hacer las cosas correctamente y seguir creciendo.

Cáncer

Es momento de que te pongas las pilas, ya que se aproxima una etapa favorable en lo económico y laboral. Sin embargo, si mantienes una actitud de procrastinación o postergas tus responsabilidades, podrías perder oportunidades importantes.

Leo

Es necesario que cuides tu carácter, ya que podrías estar reaccionando con demasiada impulsividad ante situaciones menores. No todo requiere una respuesta explosiva; existen situaciones que se resuelven mejor con calma, silencio o prudencia.

Virgo

Es importante que dejes de intentar controlar todo, ya que la vida no puede manejarse como una hoja de cálculo ni puedes responsabilizarte de todo lo que ocurre a tu alrededor. En estos días podrías estar asumiendo cargas que no te corresponden, lo cual te genera desgaste emocional y te impide avanzar en lo verdaderamente importante.

Libra

Se aproximan momentos favorables, pero no basta con esperar que las cosas sucedan por sí solas; también es necesario actuar. Hay una noticia que has esperado durante algún tiempo y finalmente podría concretarse, lo que te permitirá aliviar una preocupación importante.

Escorpión

Se presentan movimientos laborales relevantes que pueden beneficiarte, pero es necesario que tengas la determinación de dar el paso. No es recomendable esperar condiciones perfectas, ya que estas rara vez llegan.

Sagitario

Es fundamental que controles tu carácter impulsivo, ya que podrías lastimar a personas que son importantes para ti. Es necesario pensar antes de actuar o hablar, para evitar conflictos innecesarios.

Capricornio

Se anuncian noticias importantes relacionadas con el ámbito económico, con posibilidades de mejora en ingresos, cierres de acuerdos o beneficios inesperados.

Acuario

Es importante que dejes de cargar culpas que no te corresponden. No eres responsable de resolver la vida de los demás. Es válido ayudar, pero también es necesario establecer límites sanos sin sentir culpa por ello.

Piscis

Tu familia será un pilar fundamental durante estos días, brindándote apoyo, motivación e incluso orientación cuando lo necesites. Es importante valorar ese respaldo, ya que no todas las personas cuentan con una red familiar sólida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones