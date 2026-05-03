La esperada secuela de El diablo viste a la moda (2006) llega a las salas de cine nacionales y de nueva cuenta se verá a los icónicos personales de Miranda, Andy, Emily y Nigel en El diablo viste a la moda 2. Organiza una salida al cine con tus amigos(as) y diviértete con esta nueva historia.

El diablo viste a la moda 2. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

20 años después de la primera historia, la implacable Miranda Priestly se encuentra cerca de su retiro profesional. Pero ahora, Miranda lucha contra Emily Charlton, su ex asistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos.

Miranda vuelve a cruzar su camino con el de Andy Sachs en un momento crítico para la revista Runway.

El diablo viste a la moda 2. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sosfisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

Es para ti si te encantó el primer filme y quieres conocer el destino de estos personajes legendarios.

El diablo viste a la moda 2

(The devil wears Prada 2)

De David Frankel.

Con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley.

Estados Unidos, 2026.

XM