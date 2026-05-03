Diego Luna se une al live action de Enredados

El universo de los cuentos clásicos sigue evolucionando en el cine, y ahora le toca a Enredados. The Walt Disney Company prepara una nueva adaptación en formato live action que promete ir más allá de una simple recreación. La noticia más reciente es la incorporación del actor mexicano Diego Luna, lo que ha generado expectativa tanto por su trayectoria como por el misterio alrededor de su personaje. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Luna interpretará un personaje completamente nuevo, inexistente en la versión animada original.

¿Quiénes forman parte del elenco principal?

El reparto ya confirmado combina talento emergente con figuras consolidadas:

Teagan Croft como Rapunzel

Milo Manheim como Flynn Rider

Kathryn Hahn como Madre Gothel

Esta combinación refleja la intención de Disney de renovar su narrativa sin perder la esencia original.

Además, la presencia de Luna refuerza la participación latina en producciones globales, consolidando su posición en la industria internacional.

LEE:

Un personaje nuevo que podría cambiarlo todo

La gran incógnita gira en torno al papel de Diego Luna. Su personaje no existía en la historia original, lo que abre múltiples posibilidades. ¿Por qué es relevante esto? Porque indica que la película no será una copia fiel, sino una reinterpretación. Algunas posibles funciones narrativas de este nuevo personaje incluyen:

Ser un aliado inesperado para Rapunzel

Actuar como catalizador de conflictos

Introducir nuevas motivaciones en la trama

Aportar profundidad a la historia principal

Este tipo de decisiones permiten expandir el universo narrativo y ofrecer una experiencia distinta incluso para quienes conocen cada detalle del relato original. El proyecto estará dirigido por Michael Gracey, conocido por The Greatest Showman, lo que sugiere un enfoque visual atractivo y espectacular. El guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, quien aportará una mirada contemporánea a la historia.

Esta combinación apunta a una película que buscará equilibrar:

Impacto visual

Narrativa moderna

Respeto por el material original

Aunque no hay fecha oficial de estreno, se estima que la película llegará a cines entre 2027 y 2028, dependiendo del avance de producción.

El rodaje comenzará en junio de 2026 en distintas locaciones de España:

Alicante

Girona

Burgos

Estas ciudades fueron elegidas por su riqueza arquitectónica y paisajes, ideales para recrear el ambiente de cuento clásico que caracteriza a la historia de Rapunzel; este live action forma parte de una estrategia más amplia de The Walt Disney Company: reinterpretar sus películas animadas. La versión animada de 2010 se centraba en la relación entre Rapunzel y Flynn Rider, así como su escape de la torre. Sin embargo, esta nueva adaptación plantea un escenario distinto.

La inclusión del personaje de Diego Luna podría alterar el desarrollo de la trama, generando nuevos conflictos y relaciones que no estaban presentes antes. Esto no solo amplía el universo narrativo, sino que también permite explorar nuevas capas emocionales y argumentales.

Aunque aún hay detalles por revelar, todo apunta a que este live action será una de las producciones más ambiciosas de Disney en los próximos años. La combinación de talento como Diego Luna, una dirección sólida y una historia reinventada sugiere una propuesta que busca destacar dentro del catálogo de adaptaciones.

La pregunta ya no es si será fiel al original, sino qué tan lejos está dispuesto Disney a reinventar sus clásicos.

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