Si eres seguidor de Michael Jackson o aficionado al cine que aborda historias de la vida real, la película Michael es ideal para ver en la pantalla grande este domingo.

Michael. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Michael es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido jamás.

La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en un artista visionario cuya ambición creativa le impulsó a convertirse en el artista más grande del mundo.

Michael. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece a los espectadores un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

El personaje de Michael Jackson es interpretado por Jaafar Jackson, su sobrino en la vida real, quien hace su debut cinematográfico con esta producción.

Michael

De Antoine Fuqua.

Con Jaafar Jackson, Nia Long, Colman Domingo, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, Miles Teller.

Estados Unidos, 2026.

XM