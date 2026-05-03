Aries

En el amor, el bloqueo no proviene del exterior, sino de ti. Sigues aferrado a algo que ya terminó, a alguien que ya no está o a una historia que no se dio como esperabas. Mientras no cierres ese ciclo, no podrás ver las oportunidades que tienes frente a ti.

Tauro

Si tienes dudas, es mejor no avanzar. No te engañes pensando que el tiempo resolverá lo que desde el inicio no te brinda certeza. Es preferible detenerse a tiempo que involucrarse en una relación que solo generará desgaste. Evita también intentar olvidar a alguien a través de otra persona, ya que eso no sana, solo distrae.

Géminis

En el amor se acercan decisiones importantes. Ya no puedes seguir postergando ni tolerando situaciones que afectan tu tranquilidad. Es momento de definir qué deseas y actuar en consecuencia.

Cáncer

Deja de conformarte con menos de lo que mereces o de dar en exceso por miedo a que los demás se alejen. Cuando te entregas sin medida, muchas veces no recibes lo mismo. Aprende a establecer límites y a valorarte, porque el amor que buscas comienza en ti.

Leo

Algunas amistades de tu pareja están interviniendo más de lo adecuado. No se trata de desconfiar sin motivo, pero es importante prestar atención a las señales y establecer límites antes de que la situación se complique.

Virgo

Evita crear expectativas donde solo hay interés momentáneo. Ese posible reencuentro con alguien del pasado puede estar basado más en la nostalgia que en sentimientos genuinos.

Libra

En el amor, si alguien nuevo te genera dudas, es importante prestar atención a esa sensación. No inicies algo solo por evitar la soledad, ya que podrías salir afectado. No todas las personas que llegan están destinadas a quedarse.

Escorpio

En tu relación hay aspectos que ya no se sienten tan claros como antes. Aunque intentes aparentar que todo está bien, los celos y las inseguridades comienzan a generar tensión que no debe ignorarse.

Sagitario

Si tienes pareja, es momento de salir de la rutina. La monotonía está afectando la conexión entre ambos, por lo que es importante renovar la dinámica de la relación.

Capricornio

Valórate y no aceptes menos de lo que mereces. El respeto comienza por uno mismo, y si no lo estableces desde dentro, difícilmente los demás lo harán.

Acuario

Tiendes a tomar las cosas de manera personal y a generar ideas sin fundamento. Además, puedes estar idealizando a personas que no cumplen con lo que realmente necesitas.

Piscis

Las dudas que tienes no son negativas por sí mismas, pero si las dejas crecer pueden afectar tu vida emocional. Hay alguien importante para ti, y podrías dañar la relación por inseguridades que no tienen un fundamento sólido.

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