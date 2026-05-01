El esperado estreno de "El diablo viste a la moda 2" se convirtió en tendencia luego de que los fans descubrieran un peculiar efecto al colocar el nombre de la cinta en Google.

La secuela de la exitosa película que combina la moda de lujo con el mundo editorial, llegó a los cines de México provocando una revolución por el fascinante universo de Miranda Priestly.

¿Qué pasa si buscas "El diablo viste a la moda 2" en Google?

Los fans de "El diablo viste a la moda 2" descubrieron que al explorar más información sobre el filme en el famoso buscador o, incluso si deseas saber cuál es la sala de cine más cercana donde se proyecta la película, en Google aparece un efecto fascinante.

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En la parte inferior de la pantalla, aparece una zapatilla roja que, al dar clic hace que salgan unos enormes tacones con tridentes que atraviesan el dispositivo móvil o monitor.

Puedes hacer clic las veces que quieras, e incluso existe la opción de compartir el efecto con tus amigos en plataformas como Whatsapp, Instagram, Facebook y "X".

JM