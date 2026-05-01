Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en mayo 2026

El inicio de mayo marca una nueva etapa de actividad en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más emblemáticos de Jalisco, que a lo largo de los años se ha consolidado como punto clave para la música y el entretenimiento en Guadalajara. Su escenario ha sido testigo de presentaciones de artistas nacionales e internacionales, manteniendo una oferta constante que lo posiciona entre los espacios más importantes del país.

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Con más de 18 años de trayectoria, e l Auditorio Telmex destaca por la conexión que ha construido con el público tapatío, factores que le han permitido mantenerse vigente dentro de la escena cultural. En este recinto convergen distintos géneros y espectáculos, desde conciertos de pop, regional mexicano y urbano, hasta propuestas que amplían la diversidad de su cartelera.

Para este arranque de mes, el Auditorio Telmex abre nuevamente sus puertas con una serie de conciertos que reflejan su capacidad para reunir a públicos diversos y ofrecer experiencias en vivo. Durante las primeras semanas de mayo, el recinto albergará presentaciones que forman parte de la agenda musical de la ciudad, reafirmando su papel como uno de los principales escenarios del entretenimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cartelera de mayo en el Auditorio Telmex

Pancho Barraza

Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

Xavi

Fecha: Martes 5 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $680 - $2 mil 300

Cris MJ

Fecha: Jueves 7 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

La India Yuridia

Fecha: Sábado 9 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 18:00 y 21:45 horas

Precio: $400-$2 mil

Caloncho

Fecha: Jueves 14 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 600

Remmy Valenzuela

Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

Leyendas Gruperas

Fecha: Domingo 17 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $400 - $2 mil 400

Fobia

Fecha: Jueves 21 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $450 - $1 mil 800

Christian Nodal

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $5 mil

Myke Towers

Fecha: Miércoles 27 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $2 mil 250

Cristian Castro

Fecha: Viernes 29 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $750 - $3 mil 950

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Cornelio Vega y T3R Elemento

Fecha: Sábado 30 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $3 mil 800

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