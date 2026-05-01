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Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en mayo 2026

El Auditorio Telmex se mantiene como uno de los recintos más activos, con una programación que reúne a artistas nacionales e internacionales

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El Auditorio Telmex inicia mayo con una cartelera diversa que reúne a propuestas de distintos géneros. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El Auditorio Telmex inicia mayo con una cartelera diversa que reúne a propuestas de distintos géneros. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El inicio de mayo marca una nueva etapa de actividad en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más emblemáticos de Jalisco, que a lo largo de los años se ha consolidado como punto clave para la música y el entretenimiento en Guadalajara. Su escenario ha sido testigo de presentaciones de artistas nacionales e internacionales, manteniendo una oferta constante que lo posiciona entre los espacios más importantes del país.

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Con más de 18 años de trayectoria, el Auditorio Telmex destaca por la conexión que ha construido con el público tapatío, factores que le han permitido mantenerse vigente dentro de la escena cultural. En este recinto convergen distintos géneros y espectáculos, desde conciertos de pop, regional mexicano y urbano, hasta propuestas que amplían la diversidad de su cartelera.

Para este arranque de mes, el Auditorio Telmex abre nuevamente sus puertas con una serie de conciertos que reflejan su capacidad para reunir a públicos diversos y ofrecer experiencias en vivo. Durante las primeras semanas de mayo, el recinto albergará presentaciones que forman parte de la agenda musical de la ciudad, reafirmando su papel como uno de los principales escenarios del entretenimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cartelera de mayo en el Auditorio Telmex

Pancho Barraza

  • Fecha: Viernes 1 y sábado 2 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

Xavi

  • Fecha: Martes 5 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $680 - $2 mil 300

Cris MJ

  • Fecha: Jueves 7 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $2 mil 250

La India Yuridia 

  • Fecha: Sábado 9 de mayo 
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 18:00 y 21:45 horas
  • Precio: $400-$2 mil 

Caloncho

  • Fecha: Jueves 14 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 600

Remmy Valenzuela

  • Fecha: Viernes 15 y sábado 16 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

Leyendas Gruperas

  • Fecha: Domingo 17 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $400 - $2 mil 400

Fobia

  • Fecha: Jueves 21 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $450 - $1 mil 800

Christian Nodal

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $5 mil

Myke Towers

  • Fecha: Miércoles 27 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $2 mil 250

Cristian Castro

  • Fecha: Viernes 29 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $750 - $3 mil 950

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Cornelio Vega y T3R Elemento

  • Fecha: Sábado 30 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $3 mil 800

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