Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en mayo 2026

El inicio de mayo marca una nueva etapa de actividad en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más emblemáticos de Jalisco, que a lo largo de los años se ha consolidado como punto clave para la música y el entretenimiento en Guadalajara. Su escenario ha sido testigo de presentaciones de artistas nacionales e internacionales, manteniendo una oferta constante que lo posiciona entre los espacios más importantes del país.Con más de 18 años de trayectoria, el Auditorio Telmex destaca por la conexión que ha construido con el público tapatío, factores que le han permitido mantenerse vigente dentro de la escena cultural. En este recinto convergen distintos géneros y espectáculos, desde conciertos de pop, regional mexicano y urbano, hasta propuestas que amplían la diversidad de su cartelera.Para este arranque de mes, el Auditorio Telmex abre nuevamente sus puertas con una serie de conciertos que reflejan su capacidad para reunir a públicos diversos y ofrecer experiencias en vivo. Durante las primeras semanas de mayo, el recinto albergará presentaciones que forman parte de la agenda musical de la ciudad, reafirmando su papel como uno de los principales escenarios del entretenimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP