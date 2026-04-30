Jueves, 30 de Abril 2026

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Cinépolis anuncia funciones de "El diablo viste a la moda 2" para personas neurodivergentes

Las funciones relajadas están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional. ESPECIAL/ EL INFORMADOR/J. Acosta

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional. ESPECIAL/ EL INFORMADOR/J. Acosta

Cinépolis da un importante paso hacia la inclusión al anunciar funciones especiales de la cinta "El diablo viste a la moda 2" diseñadas para personas con autismo y/o neurodivergencia, de esta forma, la cadena reafirma su compromiso con la diversidad y crea espacios donde todos podamos descubrir las mejores historias en la pantalla grande.

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Así serán las funciones relajadas de "El diablo viste a la moda 2" en Cinépolis

Las funciones relajadas de "El diablo viste a la moda 2"están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. 

Estas funciones incluyen un volumen más bajo que el habitual, una iluminación tenue (alrededor del 50 por ciento), y una temperatura agradable.

Además, se permite el libre desplazamiento dentro de la sala, se mantiene la puerta de evacuación abierta en todo momento y no se utilizan aromatizantes, lo más importante es que se crea un ambiente de comprensión y respeto hacia cada asistente.

Estas funciones estarán disponibles el 9,10,16 y 17 de mayo de este 2026 “el mundo de la moda merece ser visto por todos”, escribió Cinépolis en sus redes.

CORTESÍA/ Cinépolis  
CORTESÍA/ Cinépolis  

¿En cuáles Cinépolis estarán disponibles las funciones relajadas de "El diablo viste a la moda 2"?

Podrás encontrar estas Funciones Relajadas en los siguientes complejos:

Plaza monarca- Tijuana
Galerías mall- Hermosillo
Paseo central- Chihuahua
La paz- La paz
Gran plaza Mazatlán- Mazatlán
Durango-Durango
Plaza cantera-Nayarit
Galerías Guadalajara- Guadalajara
Plaza San Fernando- Colima
Cuatro Caminos- Torreón
Plaza Periférico- Reynosa
Galerías Monterrey- Monterrey
Plaza campestre- Cd. victoria
Galerías Zacatecas- Zacatecas
Plaza San Luis- San Luis Potosí
Aguascalientes- Aguascalientes
Centro máx- León
Galerías del río- La piedad
Esfera- Santiago Querétaro
Galerías Pachuca- Pachuca
Las américas Ecatepec- Ecatepec
Town center el rosario- CDMX
Universidad- CDMX
Galerías Toluca-Toluca
Plaza escala. Morelia
Patio Acapulco- Acapulco
Galerías Cuernavaca- Cuernavaca
Parque vertice- Tlaxcala
Angelópolis- Puebla
Las américas Xlapa- Xalapa
Poliforum Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez
Oaxaca- Oахаса
Las américas Villahermosa- Villahermosa
Galerías Campeche- Campeche
Las Américas Mérida- Mérida
Gran plaza Cancún- Cancún

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional.

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¿De qué trata "El diablo viste a la moda 2"?

Dos décadas después, la historia nos reencuentra con Miranda Priestly, la implacable editora de la revista Runway, ahora enfrentando una realidad muy distinta: el declive del periodismo impreso y la necesidad de reinventarse dentro de una industria que pierde fuerza.

En este nuevo escenario, Priestly debe confrontar a Emily Charlton, su ex asistente, quien ha ascendido hasta convertirse en una influyente ejecutiva dentro de un poderoso grupo de lujo. El choque entre ambas es inevitable, ya que Emily controla un codiciado presupuesto publicitario que Miranda necesita con urgencia para mantener a flote su imperio editorial.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt convirtieron “El diablo viste a la moda” en un referente cultural, tras años de insistencia por parte de los fans, finalmente la secuela se hace realidad, con Disney apostando por reunir nuevamente al elenco original que marcó a toda una generación.

   

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