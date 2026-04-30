Cinépolis da un importante paso hacia la inclusión al anunciar funciones especiales de la cinta "El diablo viste a la moda 2" diseñadas para personas con autismo y/o neurodivergencia, de esta forma, la cadena reafirma su compromiso con la diversidad y crea espacios donde todos podamos descubrir las mejores historias en la pantalla grande.

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Así serán las funciones relajadas de "El diablo viste a la moda 2" en Cinépolis

Las funciones relajadas de "El diablo viste a la moda 2"están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo.

Estas funciones incluyen un volumen más bajo que el habitual, una iluminación tenue (alrededor del 50 por ciento), y una temperatura agradable.

Además, se permite el libre desplazamiento dentro de la sala, se mantiene la puerta de evacuación abierta en todo momento y no se utilizan aromatizantes, lo más importante es que se crea un ambiente de comprensión y respeto hacia cada asistente.

Estas funciones estarán disponibles el 9,10,16 y 17 de mayo de este 2026 “el mundo de la moda merece ser visto por todos”, escribió Cinépolis en sus redes.

CORTESÍA/ Cinépolis

¿En cuáles Cinépolis estarán disponibles las funciones relajadas de "El diablo viste a la moda 2"?

Podrás encontrar estas Funciones Relajadas en los siguientes complejos:

Plaza monarca- Tijuana

Galerías mall- Hermosillo

Paseo central- Chihuahua

La paz- La paz

Gran plaza Mazatlán- Mazatlán

Durango-Durango

Plaza cantera-Nayarit

Galerías Guadalajara- Guadalajara

Plaza San Fernando- Colima

Cuatro Caminos- Torreón

Plaza Periférico- Reynosa

Galerías Monterrey- Monterrey

Plaza campestre- Cd. victoria

Galerías Zacatecas- Zacatecas

Plaza San Luis- San Luis Potosí

Aguascalientes- Aguascalientes

Centro máx- León

Galerías del río- La piedad

Esfera- Santiago Querétaro

Galerías Pachuca- Pachuca

Las américas Ecatepec- Ecatepec

Town center el rosario- CDMX

Universidad- CDMX

Galerías Toluca-Toluca

Plaza escala. Morelia

Patio Acapulco- Acapulco

Galerías Cuernavaca- Cuernavaca

Parque vertice- Tlaxcala

Angelópolis- Puebla

Las américas Xlapa- Xalapa

Poliforum Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez

Oaxaca- Oахаса

Las américas Villahermosa- Villahermosa

Galerías Campeche- Campeche

Las Américas Mérida- Mérida

Gran plaza Cancún- Cancún

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional.

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¿De qué trata "El diablo viste a la moda 2"?

Dos décadas después, la historia nos reencuentra con Miranda Priestly, la implacable editora de la revista Runway, ahora enfrentando una realidad muy distinta: el declive del periodismo impreso y la necesidad de reinventarse dentro de una industria que pierde fuerza.

En este nuevo escenario, Priestly debe confrontar a Emily Charlton, su ex asistente, quien ha ascendido hasta convertirse en una influyente ejecutiva dentro de un poderoso grupo de lujo. El choque entre ambas es inevitable, ya que Emily controla un codiciado presupuesto publicitario que Miranda necesita con urgencia para mantener a flote su imperio editorial.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt convirtieron “El diablo viste a la moda” en un referente cultural, tras años de insistencia por parte de los fans, finalmente la secuela se hace realidad, con Disney apostando por reunir nuevamente al elenco original que marcó a toda una generación.

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