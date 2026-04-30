Cinépolis da un importante paso hacia la inclusión al anunciar funciones especiales de la cinta "El diablo viste a la moda 2" diseñadas para personas con autismo y/o neurodivergencia, de esta forma, la cadena reafirma su compromiso con la diversidad y crea espacios donde todos podamos descubrir las mejores historias en la pantalla grande.Las funciones relajadas de "El diablo viste a la moda 2"están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo. Estas funciones incluyen un volumen más bajo que el habitual, una iluminación tenue (alrededor del 50 por ciento), y una temperatura agradable.Además, se permite el libre desplazamiento dentro de la sala, se mantiene la puerta de evacuación abierta en todo momento y no se utilizan aromatizantes, lo más importante es que se crea un ambiente de comprensión y respeto hacia cada asistente.Estas funciones estarán disponibles el 9,10,16 y 17 de mayo de este 2026 “el mundo de la moda merece ser visto por todos”, escribió Cinépolis en sus redes.Podrás encontrar estas Funciones Relajadas en los siguientes complejos:Plaza monarca- Tijuana Galerías mall- Hermosillo Paseo central- Chihuahua La paz- La paz Gran plaza Mazatlán- Mazatlán Durango-Durango Plaza cantera-Nayarit Galerías Guadalajara- Guadalajara Plaza San Fernando- Colima Cuatro Caminos- Torreón Plaza Periférico- Reynosa Galerías Monterrey- Monterrey Plaza campestre- Cd. victoria Galerías Zacatecas- Zacatecas Plaza San Luis- San Luis Potosí Aguascalientes- Aguascalientes Centro máx- León Galerías del río- La piedad Esfera- Santiago Querétaro Galerías Pachuca- Pachuca Las américas Ecatepec- Ecatepec Town center el rosario- CDMX Universidad- CDMX Galerías Toluca-Toluca Plaza escala. Morelia Patio Acapulco- Acapulco Galerías Cuernavaca- Cuernavaca Parque vertice- Tlaxcala Angelópolis- Puebla Las américas Xlapa- Xalapa Poliforum Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez Oaxaca- Oахаса Las américas Villahermosa- Villahermosa Galerías Campeche- Campeche Las Américas Mérida- Mérida Gran plaza Cancún- CancúnRecuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional.Dos décadas después, la historia nos reencuentra con Miranda Priestly, la implacable editora de la revista Runway, ahora enfrentando una realidad muy distinta: el declive del periodismo impreso y la necesidad de reinventarse dentro de una industria que pierde fuerza.En este nuevo escenario, Priestly debe confrontar a Emily Charlton, su ex asistente, quien ha ascendido hasta convertirse en una influyente ejecutiva dentro de un poderoso grupo de lujo. El choque entre ambas es inevitable, ya que Emily controla un codiciado presupuesto publicitario que Miranda necesita con urgencia para mantener a flote su imperio editorial.Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt convirtieron “El diablo viste a la moda” en un referente cultural, tras años de insistencia por parte de los fans, finalmente la secuela se hace realidad, con Disney apostando por reunir nuevamente al elenco original que marcó a toda una generación.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA