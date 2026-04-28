Martes, 28 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Un toque de amor”

Los aficionados al cine francés tienen en la cartelera de cine la película Un toque de amor

Por: Xochitl Martínez

"Un toque de amor" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Los amantes del cine francés ya pueden disfrutar en las salas de cine la película Un toque de amor, el filme que marca el debut del cineasta Maël Piriou.

Un toque de amor. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

La trama cuenta la historia de Mélanie, una abogada que, tras ser diagnosticada con una enfermedad incurable, decide disfrutar de la vida y embarcarse en un viaje a España con su amigo Benjamin, con el objetivo de explorar su sexualidad en un burdel.

Mélanie y Benjamin, ambos en silla de ruedas, forman un trío entrañable con Lucas, un hombre recién salido de prisión, que conduce la destartalada camioneta que los llevará a su destino.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Exit 8”

Combinando elementos de comedia y drama, este road movie francés aborda el tema de la discapacidad y la enfermedad con honestidad y humor. Disfruta un filme conmovedor y divertido.

Un toque de amor

(Une pointe d’amour)

De Maël Piriou.

Con Julia Piaton, Quentin Domaire, Grégory Gadebois, Florence Viala, Claude Guyonnet.

Francia, 2025.

XM

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