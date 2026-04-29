Disney+ se prepara con lo mejor de entretenimiento para comenzar mayo con contenidos originales e historias que te cautivaran; del 1 al 3 de mayo el streaming tendrá dos estrenos de comedia que no te puedes perder. Prepara tus palomitas ponte cómodo y acompáñanos a describir lo qué llega este fin de semana en Disney+."Familia a la deriva" es una comedia familiar llena de humor y momentos entrañables. La historia sigue a Gonzalo Suárez (Mauricio Ochmann), un vendedor carismático y exitoso que dirige una agencia de autos seminuevos en Ciudad de México, acostumbrado a enfocarse en su trabajo y a resolver problemas sobre la marcha, ha dejado en segundo plano la relación con sus cuatro hijos, fruto de dos matrimonios.Todo cambia cuando, tras olvidar un cumpleaños importante y sufrir un accidente que lo lleva al hospital, Gonzalo se enfrenta a una revelación: es momento de reconectar con su familia. Decidido a enmendar el pasado, organiza un viaje en yate por el Caribe con la intención de crear recuerdos inolvidables, sin embargo, un imprevisto los deja a la deriva, transformando lo que prometía ser unas vacaciones perfectas en una aventura caótica, divertida y profundamente transformadora.La comedia ácida regresa con una nueva entrega en la que el poder alcanza su punto máximo… y también sus mayores riesgos. Protagonizada por Guillermo Francella como el inolvidable Eliseo, y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, esta cuarta temporada lo muestra en la cima de su influencia, convertido en una figura clave dentro del país.Pero mantenerse arriba tiene un precio, una peligrosa conspiración liderada por su eterno rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), amenaza con derrumbar todo lo que ha construido. Lo que sigue es un enfrentamiento sin límites, donde la ambición, la astucia y el peligro se entrelazan en un juego cada vez más extremo.Eliseo apuesta todo, incluso su propia vida. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a su caída definitiva?