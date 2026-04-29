¿Galilea Montijo se va de la televisión? Esto dijo la conductora

La conductora mexicana, Galilea Montijo, ya piensa en el retiro de la televisión. Así lo hizo saber en el programa 'Hoy' tras mostrar una entrevista con la conductora Rebecca de Alba. Montijo y el resto de sus compañeros aseguraron que se extraña mucho la presencia de la comunicadora en la televisión; al respecto, la tapatía dijo que tal vez es una decisión de la propia Rebecca el alejarse de la televisión.

"A lo mejor ya no quiere también, ¿ustedes han pensado en algún momento en retirarse? Yo me doy unos cinco o seis años, ya solo pago lo que debo, pongo un changarro y 'ámonos… (un negocio) de pozole, ¿verdad? Es que a veces sí dan ganas", dijo Galilea.

Y es que, según la conductora, no todo es diversión en la vida, pues a cierta edad las personas deben planear su futuro y darle un nuevo giro a tu vida para que puedas disfrutar sin presiones y ser feliz.

"En la vida llegas a una cierta edad en que debes de ir planeando un Plan 'B' de tu vida. ¿Qué quieres de tu vida ahorita que aún estás joven? Que todavía puedas caminar, subir, bajar, no sé... ando muy reflexiva", dijo Galilea. Las palabras de la conductora sorprendieron a muchos televidentes, en especial porque actualmente atraviesa una de las etapas más sólidas de su carrera.

Montijo habría asistido a la polémica fiesta de XV años donde cantó Belinda

En semanas recientes, la conductora respondió a las críticas derivadas de su asistencia a una lujosa fiesta de quince años en tabasco, viralizada debido a que, al evento, acudieron diversas celebridades, como Belinda y J Balvin.

En redes sociales se difundieron videos en los que Montijo se encarga de una especie de alfombra roja, en la que presenta a la festejada.

En una entrevista difundida por el programa "Fórmula dominical", de Flor Rubio, la conductora de "Hoy" habló sobre su presencia en el evento; incluso, salió en defensa de la familia tras los cuestionamientos respecto al costo de la fiesta. Sin dar mayor detalle, Galilea afirmó conocer de cerca a la familia; incluso se refirió a ellos como lindísimas personas.

Montijo también respondió a quienes han arremetido en contra de los padres por el gasto realizado en la celebración. "¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!", manifestó indignada.

Ante las versiones de que fue contratada como maestra de ceremonias, Montijo aclaró que estuvo, únicamente, como invitada de la familia, y si accedió a participar en la organización, fue como un simple favor.

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AO

