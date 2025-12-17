Miércoles, 17 de Diciembre 2025

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El diablo en el camino”

Los aficionados al cine mexicano contemporáneo la película El diablo en el camino es la opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"El diablo en el camino" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/PIANO.

La más reciente película del director mexicano Carlos Armella, El diablo en el camino ya está en las salas de cine tapatías.

El diablo en el camino. ESPECIAL/PIANO.

La historia de suspenso que mezcla tensión y misticismo es un retrato íntimo de personajes enfrentados a sus propios fantasmas.

Asediado por el diablo, Juan, un desertor del ejército federal tras la Guerra Cristera, debe cargar el cuerpo de su hijo recién muerto hasta El Porvenir, su lugar de nacimiento.

El diablo en el camino. ESPECIAL/PIANO.

En su travesía a través de un país devastado, Juan enfrentará los fantasmas de su pasado, mientras cada paso lo sumerge más en una espiral de horror y redención.

Este largometraje mexicano es una obra que habita la frontera entre lo real y lo sobrenatural, el cual compitió por la respetada Biznaga del Festival de Málaga.

El diablo en el camino

De Carlos Armella.

Con Luis Alberti, Ricardo Uscanga, Aketzaly Verástegui, Mayra Batalla, Roberto Oropeza, Osvaldo Sánchez.

México, 2025.

