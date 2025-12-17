La más reciente película del director mexicano Carlos Armella, El diablo en el camino ya está en las salas de cine tapatías.

El diablo en el camino. ESPECIAL/PIANO.

La historia de suspenso que mezcla tensión y misticismo es un retrato íntimo de personajes enfrentados a sus propios fantasmas.

Asediado por el diablo, Juan, un desertor del ejército federal tras la Guerra Cristera, debe cargar el cuerpo de su hijo recién muerto hasta El Porvenir, su lugar de nacimiento.

En su travesía a través de un país devastado, Juan enfrentará los fantasmas de su pasado, mientras cada paso lo sumerge más en una espiral de horror y redención.

Este largometraje mexicano es una obra que habita la frontera entre lo real y lo sobrenatural, el cual compitió por la respetada Biznaga del Festival de Málaga.

El diablo en el camino

De Carlos Armella.

Con Luis Alberti, Ricardo Uscanga, Aketzaly Verástegui, Mayra Batalla, Roberto Oropeza, Osvaldo Sánchez.

México, 2025.

XM