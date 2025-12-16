Martes, 16 de Diciembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Noche de paz, noche de terror”

Los aficionados al cine de terror la película Noche de paz, noche de terror ya se puede ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Noche de paz, noche de terror" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Quienes gustan del cine de horror, la película slasher Noche de paz, noche de terror es una de las opciones que hay actualmente en la programación de la cartelera de cine de la ciudad.

Noche de paz, noche de terror. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Se trata de un remake de la película de culto de 1984, la trama sigue la historia de Billy Chapman, un joven que fue testigo del brutal asesinato de sus padres cuando era niño, cuando un psicópata disfrazado de Santa Claus provocó la tragedia.

Años después, marcado por el trauma y atormentado por sus recuerdos, Billy adopta el mismo traje rojo para repartir su particular versión de justicia en una sangrienta Nochebuena, en la que “los malos” pagan con sangre.

Noche de paz, noche de terror

(Silent night, deadly night)

De Mike P. Nelson.

Con Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson, David Lawrence, David Tomlinson.

Estados Unidos, 2025.

