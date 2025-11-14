El Corona Capital 2025 inicia hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Corona Capital llega este año a su edición número 15 con un cartel lleno de estrellas internacionales de la talla de Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park, entre una gran variedad de proyectos que se harán sentir —a partir de este viernes— durante tres días de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Varias de las bandas protagónicas del cartel 2025 han visitado recientemente México. Franz Ferdinand, por ejemplo, ofreció varios conciertos en el país en 2024, abrió el Estadio GNP para The Killers y se presentó en el Pulso GNP. Sin embargo, el grupo escocés atraviesa un gran momento y se afianza como uno de los favoritos del público.

A inicios de este año, Linkin Park ofreció un concierto en el Estadio GNP, ya con su nueva vocalista, Emily Armstrong; la banda se presentará el domingo en el escenario principal.

Por su parte, James participó en un reciente Vive Latino, Aurora dio un show en el Palacio de los Deportes en 2024, y TR/ST visita constantemente el país desde hace algunos años.

No obstante, el CC25 en su conjunto muestra un cartel sólido, lleno de caras conocidas y algunas sorpresas: para los gustos más pop, con Chappell Roan; los más oscuros, con OMD; y las agrupaciones alternativas, con AFI y Kadavar.

Un festival por el que han discurrido leyendas

El Corona Capital puede colgarse la medalla de haber tenido en su historial a un miembro de The Beatles, con el concierto de Paul McCartney; presumir de haber presentado a los hermanos Liam y Noel Gallagher —por separado—, pocos años antes de la reunión de Oasis; o de haber contado con leyendas como The Cure, Green Day, Nine Inch Nails o Portishead.

En estos 15 años, el festival también ha mostrado a promesas como Billie Eilish o Dua Lipa, que hoy son estrellas mundiales. Por todo ello, el Festival Capital se posiciona como una cita obligada para los amantes de la música alternativa, con un enfoque internacional.

Este fin de semana, sobre cuatro escenarios, también sonarán las guitarras y la furia de Queens of the Stone Age, la elegancia nostálgica de Garbage, el sonido esperanzador y blusero de Alabama Shakes, y la contundencia de Deftones y Weezer.

AO

