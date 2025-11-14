El Reclusorio Oriente será escenario de la audiencia inicial en contra del cantante Christian Nodal por el presunto uso de documento falso. La cita fue programada por un Juez de Control Penal para el 18 de noviembre de 2025 a las 14:30 horas.

La audiencia también involucrará a sus padres, Silvia Cristina Nodal y Jesús González Terrazas, quienes aparecen como investigados dentro del mismo procedimiento iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué fue lo que pasó con este caso de Nodal?

El juez advirtió que la inasistencia de alguno de los acusados podría derivar en una orden de comparecencia o aprehensión.

Según información de Universal Music, el caso surgió tras la presentación de 32 contratos acompañados de certificaciones por parte de la familia Nodal.

La FGR investiga que dichas certificaciones podrían ser falsas, lo que motivó la apertura de la carpeta de investigación y la solicitud de audiencia ante la autoridad federal.

El caso ha generado gran expectación en medios nacionales e internacionales, mientras se espera el desarrollo del procedimiento judicial.

MF