Recientemente en la alfombra del estreno mundial de Wicked: For Good en Singapur, se vivió un momento tenso que se ha vuelto viral en redes; un fan saltó la barricada e irrumpió el paso de los actores, y se abalanzó sobre Ariana Grande, sacándole un fuerte susto no sólo a ella, sino también a sus compañeros de cast.

Fue en ese momento en el que la actriz Cynthia Erivo intervino para protegerla y alejarla del “fan”, mientras el personal de seguridad detiene al hombre y lo retira del lugar.

El hombre ahora presenta cargos en su contra y corre con la posibilidad de ir a la cárcel.

¿Quién es Johnson Wen?

El responsable fue el influencer Johnson Wen conocido como Pyjama Man, un australiano de 26 años que se dedica a hacer y publicar relacionado con sus intentos de acercarse a celebridades durante estrenos e incluso en conciertos. En ocasiones anteriores ha subido al escenario con artistas como Katy Perry en Sídney, The Weeknd y The Chainsmokers.

Generalmente, Wen se acerca a abrazarlos mientras sonríe al público, aunque las celebridades suelen reaccionar con incomodidad. Además, documenta todo el proceso y lo acompaña con textos en los que asegura estar agradecido por haber podido acercarse a los artistas.

¿Cuáles son las consecuencias que podría enfrentar el fan?

El creador de contenido fue acusado formalmente por "alterar el orden público" tras el incidente ocurrido en la alfombra amarilla del evento realizado en Universal Studios.

Singapur es conocido por su estricta aplicación de las leyes de orden público , por lo que Wen, quien tiene la intención de declararse culpable, podría enfrentar una multa de hasta 2 mil dólares singapurenses (alrededor de $28, 219 pesos mexicanos) y/o una pena de hasta tres meses de prisión.

Próximamente se dará a conocer su situación legal, de acuerdo con BBC News.

Por su parte, la Policía de Singapur confirmó que el arresto se produjo en el lugar del evento y que el acusado fue liberado una hora después, aunque permanece bajo investigación.

