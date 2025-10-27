El Callejón de los Milagros vuelve al Cineforo a 30 años de su estreno

Tres décadas después de su debut, El Callejón de los Milagros regresa al lugar donde comenzó su historia: el Cineforo de la Universidad de Guadalajara . Este 28 de octubre, a las 20:30 horas, se proyectará una versión remasterizada en 4K de la película, en una función conmemorativa que celebra los 30 años de una de las obras más emblemáticas del cine mexicano contemporáneo.

El público que asista podrá disfrutar de la proyección y recorrer una exposición fotográfica con imágenes inéditas del estreno original en Guadalajara, realizado durante la X Muestra de Cine Mexicano . Las fotografías, que muestran a Salma Hayek junto a miembros del elenco y el equipo de producción, evocan una época decisiva para la cinematografía nacional y para el propio Cineforo, que fue testigo de aquel acontecimiento en 1995.

En esta ocasión, los boletos no estarán a la venta. Las entradas podrán conseguirse a través de Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44 y las redes sociales de la Cineteca FICG. Tras esta función especial, la película permanecerá en cartelera por tiempo limitado a partir del 30 de octubre, tanto en el Cineforo como en la Cineteca FICG y otras salas de la ciudad. La galería retrospectiva se mantendrá abierta hasta finales de noviembre.

El regreso de El Callejón de los Milagros coincide con su reciente participación en el Festival de Cine de San Sebastián, donde cerrará la sección Klasikoak. Con motivo de este aniversario, Sony Pictures International Productions y Alameda Films anunciaron el relanzamiento nacional de la cinta, que volverá a las salas de todo México en su versión restaurada.

Basada en la novela Midaq Alley del premio Nobel Naguib Mahfouz, adaptada por Vicente Leñero y dirigida por Jorge Fons , la película se consolidó como un referente del cine mexicano moderno. Su guion entrelaza múltiples historias ambientadas en un barrio popular de la Ciudad de México, explorando con sensibilidad temas como el amor, la soledad y la violencia social.

Producida por el legendario Alfredo Ripstein , la cinta marcó el debut cinematográfico de Salma Hayek y reunió a un elenco excepcional encabezado por Bruno Bichir, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Margarita Sanz, Daniel Giménez Cacho, Tiaré Scanda y Juan Manuel Bernal, entre otros .

La nueva versión en 4K ofrece una experiencia visual renovada que, según sus productores, permitirá apreciar la película “ tal como fue concebida para la gran pantalla ”. Con esta restauración, El Callejón de los Milagros no solo recupera su esplendor técnico, sino también su lugar como una obra que transformó la narrativa cinematográfica mexicana y proyectó a una generación de artistas que marcaron el rumbo del cine en América Latina.

El Callejón de los Milagros vuelve al Cineforo a 30 años de su estreno. YT / SonyPicturesMexico

Sinopsis: en un modesto callejón del corazón de la Ciudad de México, las vidas de varios personajes se entrelazan en una historia vibrante de amor, traición, sueños rotos y esperanza. El Callejón de los Milagros nos lleva al interior de una vecindad donde cada puerta esconde un secreto, y cada mirada guarda una historia por contar. Desde la inocencia de Alma, una joven atrapada entre el amor y las convenciones sociales, hasta la amarga transformación de don Ru, un hombre atrapado por su deseo reprimido, esta película retrata con crudeza y poesía la complejidad humana. Con una narrativa fragmentada que muestra los mismos eventos desde distintas perspectivas, este drama urbano revela cómo, incluso en el rincón más olvidado, los milagros —y las tragedias— pueden suceder.

