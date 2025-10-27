El día de ayer 26 de octubre se informó el lamentable fallecimiento de Alicia Bonet, a los 78 años de edad. A través de un comunicado la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) reconoció su importante papel en la historia del cine en México con el siguiente mensaje:

"Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario", señaló la ANDI, acompañada de un mensaje de condolencia dirigido a familiares y amigos.

Además de dichas películas, Bonet participó en filmes como La cigüeña dijo sí (1961), Cazadores de espías (1969), Los adolescentes (1968) y La noche del halcón (1969). Aunque quizá su aparición más emblemática sea en Hasta el viento tiene miedo (1968).

¿De qué trata "Hasta el viento tiene miedo", película que protagoniza Alicia Bonet?

La icónica película dirigida por Carlos Enrique Taboada, uno de los directores emblemáticos del cine mexicano, narra la historia de Claudia (Alicia Bonet), una joven recluida en un internado de señoritas que empieza a tener pesadillas en las que una estudiante pierde la vida colgada en las torres de su colegio. Ante la situación, el médico que la revisa diagnostica que todo se debe a una crisis nerviosa.

Sin embargo, todo está relacionado con una historia que oculta la directora del internado, Bernarda (Marga López) y la maestra que es la segunda al mando en el colegio, la señorita Lucía (Maricruz Oliver).

Dicha historia prohibida seguirá brotando conforme a avanza la película determinando el destino de Claudia y sus amigas.

¿Dónde ver "Hasta el viento tiene miedo"?

Con calificación de 91 en Google, 7.2 en IMDb, 79 en Rotten Tomatoes y 4.4 en Filmaffinity, Hasta el viento tiene miedo de Taboada con actuación de Alicia Bonet se encuentra exclusivamente a través de Tubi; la buena noticia es que la puedes ver gratuita a través de la plataforma.

