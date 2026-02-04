"El Caballero de los Siete Reinos": HBO cambia fecha de estreno del capítulo 4 por el Super Bowl

El capítulo cuatro de "El Caballero de los Siete Reinos" no será publicado el próximo domingo 8 de febrero, como se tenía previsto, puesto de HBO Max decidió cambiar la fecha para evitar que el lanzamiento se cruce con la transmisión del Super Bowl LX.

Con el cambio de día, la plataforma de streaming pretende evitar que la serie compita con uno de los eventos deportivos más importantes del año, mismo que atrae millones de espectadores.

Con el lanzamiento de "El Caballero de los Siete Reinos", el spin-off de la popular serie de HBO "Juego de Tronos", la espera para miles de fanáticos finalizó. Ahora, el universo creado por George R. R. Martin continúa expandiéndose con una historia que acontece décadas después de los hechos de "La Casa del Dragón".

El pasado domingo 1 de febrero fue estrenado el tercer capítulo, en el que la identidad de Egg queda expuesta, generando un gran impacto en Duncan.

Ahora los usuarios de la plataforma de streaming HBO se encuentran a la espera del cuarto capítulo.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el cuarto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"?

La primera temporada "El Caballero de los Siete Reinos" contará seis episodios, los cuales se irán estrenando semanalmente cada domingo por la noche, de acuerdo con el anuncio de HBO Max, a excepción del cuarto episodio.

El capítulo cuatro de esta serie estará disponible el próximo viernes 6 de febrero en punto de las 3:00 horas, tiempo Centro de México.

El capítulo cuatro de esta serie estará disponible el próximo viernes 6 de febrero en punto de las 3:00 horas. ESPECIAL/HBO

¿De qué trata "El Caballero de los Siete Reinos"?

"El Caballero de los Siete Reinos" se ubica temporalmente un siglo antes de los sucesos de "Juego de Tronos" y 70 años después de "La Casa del Dragón".

Basada en tres novelas de George R. R. Martin, la trama sigue las vidas de un destacado caballero conocido como Ser Duncan El Alto y Egg, su fiel escudero.

Los Targaryen siguen al mando de los siete reinos en un estado de crisis tras la guerra civil y la inminente extinción de los dragones, por ello, el periodo se caracteriza por una paz relativa. "El Caballero de los Siete Reinos" seguirá los desafíos a los que Duncan y Egg tendrán que enfrentarse durante sus aventuras, los cuales podrán a prueba sus habilidades.

Esta entrega se enfoca en un lado poco explorado de Westeros, y a diferencia de "Juego de Tronos" y "La Casa del Dragón", apuesta por un tono mucho más ligero y episodios más breves.

Se tiene previsto que el último episodio de esta temporada salga el próximo 22 de febrero, y que la segunda entrega llegue al streaming en el 2027. En esta pausa de la historia de Duncan y Egg, se espera que sea estrenada la tercera temporada de "La Casa del Dragón", a mediados de este año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

