Hace un par de horas, a través de un comunicado compartido en redes sociales de la Arena Guadalajara, la empresa Zignia Live informó que el concierto de Alan Parsons agendado en dicha sede para el 15 de bfebrero de 2026 fue pospuesto por cuestiones de salud.

Las personas que hayan adquirido sus boletos podrán ingresar a la nueva fecha sin necesidad de realizar cambio alguno y sus asientos serán conservados. Por otro lado, las personas que deseen solicitar un reembolso podrán hacerlo de acuerdo con el protocolo correspondiente.

La nueva fecha para el concierto de Alan Parsons en la Arena Guadalajara será el viernes 23 de octubre de 2026.

¿Cuál es el proceso de reembolso?

Para solicitar recuperar el costo del boleto debido al cambio de fecha del concierto de Alan Parsons se deberá enviar un correo a la dirección reembolsos@superboletos.com a partir de mañana 5 de febrero y hasta el 30 de abril del año presente. El correo deberá ir intitulado en el asunto con las siguientes palaras exactas: "REEMBOLSOS ALAN PARSONS GDL 2026".

En el cuerpo del correo se deberá incluir una identificación oficial y una imagen legible de los boletos, en caso de haber sido compra física. Por otro lado, los boletos digitales o no impresos requerirán la misma identificación oficial y la captura de los códigos QR.

Ten en cuenta que el tiempo de respuesta por correo de este tipo de solicitudes es de 4 a 7 días hábiles. Se reembolsarán los siguientes conceptos:

Importe de boletos

Importe del boleto seguro (en caso de haberlo adquirido)

Importe del estacionamiento (en caso de haberlo adquirido)

