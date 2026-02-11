El domingo 8 de febrero, el Super Bowl LX transformó el panorama deportivo y musical en California con una presentación del medio tiempo liderada por Bad Bunny.

El artista puertorriqueño ofreció una puesta en escena con una fuerte identidad latinoamericana, donde la escenografía jugó un papel crucial. Entre la vegetación que adornaba el escenario se encontraban personas reales, y uno de ellos es Roger Gómez.

Este joven mexicano revela cómo un anuncio en redes sociales lo llevó de ser un espectador a formar parte integral del espectáculo.

El proceso para integrarse al cuerpo de figurantes, conocido técnicamente como field cast, comenzó con una búsqueda activa en plataformas digitales. Según explica Roger Gómez, el hallazgo de la convocatoria ocurrió a través de TikTok; aunque la formalización del proceso se realizó mediante un registro especializado en buscadores.

¿Cómo era el traje de arbusto que utilizaron?

La organización estableció parámetros estrictos para los aspirantes: de aproximadamente 1.70 a 1.83 metros, una complexión atlética y la capacidad física para cargar más de 18 kilogramos, que es el peso real del traje de arbusto.

De acuerdo con el testimonio de Gómez, el vestuario consistía en una estructura similar a una manta pesada cubierta de pasto sintético, sostenida por tirantes que ejercían una presión considerable sobre los hombros. La logística de producción, atenta a la integridad de los participantes, realizó ajustes en el diseño tras las primeras pruebas. "Le pusieron un pedazo de gomilla (material acolchado) y eso nos ayudó muchísimo", afirma el joven.

Estos trajes estaban diseñados para permitir una movilidad total , facilitando los pasos de baile y desplazamientos coordinados que el show exigía sin causar irritaciones en la piel.

La preparación para los escasos minutos de gloria televisada requirió de dos semanas de ensayos intensivos. Las sesiones se dividían entre tardes de lunes a viernes y jornadas matutinas los fines de semana. Gómez destaca que la seguridad y la confidencialidad son los pilares de la NFL y la producción del medio tiempo. Al ingresar al recinto para las prácticas, el personal de seguridad retiraba teléfonos móviles, cámaras y relojes inteligentes para evitar cualquier filtración de la narrativa visual del espectáculo.

Durante el desarrollo de la presentación, el contacto con el artista principal fue limitado pero significativo. Gómez relata que, en una de las transiciones, Bad Bunny pasó cerca de su posición y le dio un "high five" (choca esos cinco). No obstante, los contratos de confidencialidad y comportamiento prohibían estrictamente cualquier interacción que distrajera al intérprete o rompiera la formación.

A pesar de los rumores en redes sociales sobre una bandera de México que apareció en pantalla mientras el cantante hablaba sobre el amor propio, Gómez aclara que él no fue quien realizó dicha acción, aunque celebra haber representado a su país en un escenario de tal magnitud. Al finalizar, la producción permitió que los participantes conservaran únicamente las piezas de las manos como recuerdo, debido al volumen del resto del equipo.

