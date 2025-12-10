Eduardo Manzano presente en las próximas temporadas de "Una familia de diez"

La partida de Eduardo Manzano, ocurrida a los 87 años, generó una fuerte oleada de mensajes de cariño y reconocimiento. Su hijo Lalo fue quien comunicó el fallecimiento mediante redes sociales, donde escribió: “Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento”. Acompañó sus palabras con una fotografía reciente junto al actor y la frase: “Esta imagen dice más que mil palabras. Te amo papito hermoso”.

Meses antes, Manzano había enfrentado complicaciones derivadas de una infección biliar que arrastraba desde 2021. Su esposa, Susana Parra, desmintió en su momento rumores de un deterioro grave y aseguró que el actor mantenía el ánimo, el apetito y su característico humor.

Eduardo Manzano permanecerá en pantalla

En medio del duelo, también llegó una noticia que permitirá a su público seguir viéndolo por un tiempo más en pantalla. Ariel Manzano, otro de sus hijos, informó que el actor alcanzó a grabar de inicio a fin las temporadas 12 y 13 de Una Familia de 10, garantizando su presencia como Don Arnoldo hasta 2026. En su mensaje confirmó:

“Sí habrá Don Arnoldo en las próximas temporadas 12 y 13, ya que mi papá dejó grabadas completas las dos temporadas y lo podrán disfrutar aproximadamente de un año más”.

Añadió que estos episodios permitirán a los seguidores “despedirse poco a poco del abuelo Arnoldo López Cornejo” y acompañó el anuncio con la reflexión: “Dentro de cada tristeza hay un regalo”.

Este material, ya filmado, representa la despedida gradual de uno de los personajes más entrañables de la comedia televisiva reciente. Don Arnoldo, interpretado por Manzano desde 2007, marcó a nuevas generaciones de espectadores y le devolvió al actor una presencia continua en la pantalla chica.

Nacido en 1937, Eduardo Manzano se convirtió en un referente del humor en México. Alcanzó amplia popularidad en los años sesenta y setenta gracias al dúo Los Polivoces, junto con Enrique Cuenca, donde creó figuras emblemáticas como Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y el comandante Agallón Mafafas. Tras la separación artística, continuó trabajando en cine y televisión, superó episodios personales difíciles (como un asalto en 1998) y mantuvo una trayectoria sólida hasta sus últimos años.

El estreno de los capítulos grabados para 2026 funcionará como un homenaje involuntario a su carrera, permitiendo que el público acompañe el adiós de Don Arnoldo a través de la propia interpretación que Manzano dejó lista antes de su muerte. Su legado permanece como una pieza fundamental en la historia de la comedia mexicana.

