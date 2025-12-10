¡Atención cinéfilos! Los mejores estrenos de películas continúan este próximo jueves 11 de diciembre para cautivarte con historias llenas de emoción, ficción y miedo que llegan a la pantalla grande de Cinépolis.

Si lo que buscas es salir de tu rutina, te recomendamos ir armando plan en los próximos días para que no te pierdas ninguna novedad del séptimo arte.

Un final diferente

La cinta “Un final diferente” narra la historia de Sal quien queda deshecho tras la muerte de Zoe, el gran amor de su vida, quien pierde la vida en un accidente automovilístico mientras él estaba al volante. Preocupada por la profunda depresión en la que se hunde su hermano, Ebe le propone recurrir a Another End, una nueva tecnología diseñada para mitigar el duelo al “revivir” temporalmente los recuerdos y la personalidad de los fallecidos dentro de un cuerpo distinto.

Sin embargo, cuando Sal llega al final del proceso, no está preparado para ver cómo Zoe —o la versión reconstruida de ella— desaparece por segunda vez e incapaz de enfrentar una nueva despedida definitiva, decide aferrarse a la conexión que ha redescubierto, aunque ahora habite en un cuerpo que no le pertenece a su esposa original.

La maldición de Saint Catherine

“La maldición de Saint Catherine” cuenta la historia de una niña huérfana que logra escapar de un oscuro ritual satánico. Tras su rescate, es llevada al Instituto Saint Catherine, un lugar que a primera vista parece un convento, pero que en realidad funciona como un centro secreto donde entrenan a jóvenes que han sobrevivido a exorcismos para convertirlas en guerreras contra las fuerzas del mal.

Otros estrenos de Cinépolis del 11 de diciembre

Noche de paz, noche de horror

Nueva ola francesa

Beso de tres

El diablo en el camino

El cadáver de la novia (reestreno)

