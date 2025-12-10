Shakira enternece cantando junto a sus hijos en concierto en Argentina

Shakira sorprendió a su público argentino al cantar el tema "Acróstico" junto a sus dos hijos Milan y Sasha; los pequeños acompañaron a su madre en una presentación más de la cantante de su gira Las mujeres ya no lloran, y el momento de los tres sobre el escenario no sólo conmovió al público, sino a la protagonista.

La colombiana vivió un momento muy especial al interpretar junto a sus hijos la canción que fue lanzada en 2023 y que está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, como una carta de amor maternal incondicional.

El título se refiere a un acróstico literario: las letras iniciales de las líneas de cada verso forman los nombres "Milan" y “Sasha”. Durante más de una década, Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué estuvieron unidos con sus hijos, Milan nació en 2013 y Sasha en 2015.

Tras la separación de la pareja, los menores han sido captados cada vez más constantemente junto a su mamá, a quien acompañan en alfombras rojas y en conciertos, ya sea como fans o como en esta ocasión ocurrió, como cantantes.

Shakira, la más orgullosa de sus hijos

Shakira miró con amor y ternura a sus hijos cuando aparecieron sobre el escenario y cantaron con ella la canción “Acróstico”. Milan y Sasha abrazaron y besaron a su madre, quien pidió al público aplausos para sus pequeños, quienes se mostraron sonrientes sobre el escenario y emocionados ante los elogios de los presentes.

Esta no es la primera vez que Milán y Sasha acompañan a su madre en el escenario, sin embargo, fue una de las más enternecedoras en lo que va de la gira. La cantante colombiana posteó en su perfil de Instagram: “Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro” , acompañado de fotografías de los tres durante el concierto.

Con información de SUN.

