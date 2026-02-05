Lily Márquez Landa, hermana de la cantante Edith Márquez, falleció tras una ardua batalla contra el cáncer. La noticia fue dada por su hijo José Camar, quien a través de redes sociales informó sobre la partida de su mamá.Con un mensaje lleno de amor, José, cantante y modelo, le dijo adiós a su madre en Instagram; agradeció el apoyo recibido durante estos meses complicados, y compartió que su madre se fue feliz y agradecida de haber recibido tanto amor."Te voy a amar siempre, toda la vida, tú eres yo y yo soy tu, vives y vivirás en mi siempre.. ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció. Agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron en el GoFundMe, compartieron y enviaron mensajes de ánimo durante este tiempo tan difícil. Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que ella recibió a lo largo de toda su vida, y al final, más. Guíame en mi camino mamita, algún día nos volveremos a encontrar chicle de mi vida, te amo", se lee.El mensaje fue acompañado por algunas fotografías entre madre e hijo.Hace un par de semanas, José Camar solicitó consejos y ayuda económica para su madre, quien ya había sido canalizada en cuidados paliativos, pues el cáncer que había vencido hace años regresó muy agresivo y ya había invadido sus huesos, las meninges, el cerebro y la médula ósea.Lily Márquez se sometió a quimioterapia, radiaciones y varios protocolos, sin embargo, ya no hubo nada más que hacer."Los doctores decidieron que ya era momento y nos mandaron a cuidados paliativos, en este momento seguimos buscando y tratando de encontrar nuevas opciones de tratamiento", compartió el sobrino de la cantante.Por su parte, la cantante también compartió su dolor por la pérdida de su hermana. A través de una publicación en Instagram, posteó: "Y entonces me encuentro en un silencio cruento, amargo y desolador… Mi alma estará en silencio honrando tu ausencia. Vuela muy alto hermanita mía, y mándanos fuerza y sabiduría para aprender a vivir sin ti . El tiempo, la distancia, ni tu partida de este plano podrán borrar los recuerdos de mi alma y de mi ser”.“Algún día volveremos a estar juntas, y podré abrazarte, y reír como siempre lo hicimos”, finalizó. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL