Domingo, 19 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La posesión de la momia”

Los amantes del cine de género tienen en la cartelera de cine la película La posesión de la momia

Por: Xochitl Martínez

"La posesión de la momia" ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Este domingo es perfecto para salir al cine en tu compañía favorita y si te gustan las películas de terror una de las películas que acaba de estrenarse en las salas de cine de la ciudad es La posesión de la momia.

La posesión de la momia. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Dirigida por Lee Cronin el flamante y prometedor largometraje está inspirada libremente en el legado de la legendaria momia cinematográfica, pero usando como referencia clásicos como Poltergeist o Se7en.

La posesión de la momia. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro. Ocho años después, la familia, destrozada, queda en shock cuando les avisan que apareció viva, cuando ella regresa a casa lo que debería ser un reencuentro lleno de alegría se transforma en una pesadilla viviente.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Finnick 2: Pequeños Monstruos"

La familia se topa con una momia milenaria, desatando una aventura que reinventa al legendario monstruo del cine clásico.

La posesión de la momia

(Lee Cronin’s The Mummy)

De Lee Cronin.

Con Jack Reynor, Laia Costa, Natalie Grace, May Calamawy, Billie Roy, Verónica Falcón, Shylo Molina.

Estados Unidos, 2026.

XM

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