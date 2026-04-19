¿Quién podría ser el próximo James Bond? Posibles actores fuera de lo común

Denis Villeneuve encabeza desde hace casi un año las versiones que lo colocan como director de la próxima película de James Bond, la primera desde la salida de Daniel Craig del icónico personaje. Además, desde marzo de 2025 están confirmados como productores Amy Pascal y David Heyman. Sin embargo, aún queda por resolverse la gran incógnita: quién dará vida al nuevo agente del esmoquin.

La elección del próximo intérprete de James Bond, la primera que no estará bajo la supervisión de la familia Broccoli tras ceder el control creativo a Amazon MGM el año pasado, se ha manejado con el habitual hermetismo. Aun así, eso no ha impedido que crezcan las especulaciones sobre quién será el nuevo Bond.

Favoritos para interpretar al nuevo James Bond

Los corredores de apuestas tienen a algunos favoritos, entre ellos Callum Turner, Jacob Elordi y Aaron Taylor-Johnson. Pero nuestra tarea aquí, hoy, es ampliar las posibilidades. Es la primera vez en más de dos décadas que se "acuña" un nuevo Bond. Deberíamos divertirnos con esto y lanzar una red amplia.

Así que sacudamos el martini de los favoritos. Aquí van algunos candidatos fuera de lo común, clasificados de menos plausible a más o menos legítimo.

Steve Buscemi

¿Verías a Steve Buscemi como James Bond? Se convertiría al instante en la película más esperada del año. La gente ya lo está pidiendo a gritos. Si el papa puede ser estadounidense, James Bond también puede serlo.

Sandra Hüller

Ya ha quedado bastante claro que no hay mucho que Hüller no pueda hacer. Puede abordar los dramas más serios como "The Zone of Interest" ("Zona de interés") y "Anatomie d'une chute" ("Anatomía de una caída") y una amplia gama de comedias, la reciente "Project Hail Mary" ("Proyecto Fin del mundo") y "Toni Erdmann". Más que la mayoría de las estrellas de cine actuales, tiene esa melancolía seductora y letal de Bond; además, ofrecería una gran escena de karaoke de 007.

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Hugh Laurie

Según se informa, los productores quieren un Bond más joven, pero uno mayor quizá les daría, en realidad, más terreno nuevo por explorar. Esta es una franquicia que ya pasó los 50, así que un 007 en sus 60 no es, ni de lejos, descabellado. Laurie ha incursionado en thrillers de espionaje (sobre todo en la adaptación de John le Carré "The Night Manager"). Por "House" sabemos que tiene una excelente "mano" para tratar situaciones de vida o muerte. Y es un genio de la comedia que sabe llevar un traje.

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NA