Mientras que la película Michael (2026) continúa reuniendo a seguidores del “Rey del Pop”, en los tribunales se avanza en una batalla legal ligada al patrimonio de Michael Jackson.

En un tribunal de Los Ángeles, un juez falló a favor de la cantante e hija de Michael, Paris, luego de que en julio de 2025 cuestionara el pago de 625 mil dólares en bonos que los ejecutores John Branca y John McClain entregaron a bufetes de abogados externos en 2021, una cifra que, según la demanda, superó lo recibido ese año por cualquier beneficiario individual del patrimonio.

Con la nueva resolución, el dinero deberá ser devuelto al patrimonio del fallecido intérprete y también se exigió mayor transparencia en la manera en que se administran los recursos de la familia Jackson.

En su demanda, Paris sostuvo que Branca y McClain habrían obtenido grandes sumas de dinero y, según sus señalamientos, descuidado la gestión de recursos que podrían generar mayores beneficios económicos para el patrimonio.

"Paris siempre ha estado enfocada en lo mejor para su familia y este fallo representa una gran victoria para ellos", declaró un portavoz de la también modelo en un comunicado difundido a medios estadounidenses.

En el documento también se celebró la decisión del juez de otorgar las medidas solicitadas por Paris y se lanzó una crítica contra Branca, al asegurar que el patrimonio "debería ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo para ayudar a John Branca a cumplir fantasías de magnate de Hollywood".

¿Cuál es el origen del conflicto legal?

La declaración estaría relacionada con la reciente película biográfica sobre Michael Jackson. Antes de su estreno, Paris también cuestionó el uso de recursos del patrimonio para contratar actores de alto perfil que interpretaran a los albaceas. En la cinta, Branca fue interpretado por Miles Teller, quien ha participado en "Divergente" y "Proyecto X".

El portavoz agregó que hubo tácticas "sexistas y agresivas" contra Paris, beneficiaria del patrimonio, y señaló que era importante que Branca reconociera sus errores y se enfocara en proteger los intereses de la familia.

Los abogados deberán presentar informes financieros para aprobar los honorarios legales correspondientes al periodo de 2019 a 2024 antes del 15 de septiembre.

Así han reaccionado los involucrados

Por su parte, los albaceas destacaron que el juez reconoció que han realizado un "servicio excepcional al patrimonio" dentro de la resolución y señalaron que, aunque no están de acuerdo con el fallo, lo respetarán y actuarán conforme a lo establecido.

También negaron que los 625 mil dólares en bonos les fueran destinados de forma personal o que hubieran recibido pagos inapropiados.

Paris, junto con sus hermanos Prince y Bigi Jackson, se convirtió en beneficiaria del patrimonio de Michael Jackson tras la muerte del cantante en 2009.

En 2025 también se informó que la denuncia de Paris fue presentada después de que no prosperara una solicitud para auditar el manejo financiero del patrimonio.

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OB