Dua Lipa en CDMX; esto es todo lo que debes saber

Una de las divas contemporáneas del pop, Dua Lipa, se encuentra inmersa en su gira internacional “Radical Optimism Tour”. Por lo cual, quizá no sea para sorpresa de nadie que la cantante albanesa se presentará en Ciudad de México a tres años de su última visita a la capital. Conoce en esta nota todos los detalles.

Además de la superproducción que caracteriza los shows de Dua Lipa, en este tour, la cantante basará su diseño escenográfico en las olas del mar y el símbolo del infinito, el cual se complementa con tecnología de punta en luz, video y sonido; además lucir firmas de alta costura como The Attico, Balenciaga, Chanel, Jean Paul Gaultier y Valentino.

Como si fuera una puesta en escena, el show se dividirá en cinco actos, como los elementos de la naturaleza, así que cada vestuario irá muy ad hoc a cada tema, sin contar con la histriónica presencia de sus bailarines.

"Radical Optimism Tour" estará estos días en CDMX

Dua Lipa presentará todos sus éxitos musicales estos próximos 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, de la Ciudad de México.

Puntito y aparte, algo que ha caracterizado a "Radical Optimism Tour", durante por su paso por América Latina, es que Dua Lipa ha sorprendido a sus seguidores al interpretar grandes éxitos de la música en español, por ejemplo, "Tu falta de querer", de la autoría de Mon Laferte; "De música ligera", un hit de Soda Stereo y del grupo argentino Miranda eligió “Tu misterioso alguien”.

Así que se espera que en su concierto en México, que es donde cerrará su tour, realice la misma dinámica. Fans especulan en redes que podría interpretar alguna de las canciones de Juanga, el llamado “Divo de Juárez”.

Este podría ser el setlist de "Radical Optimism Tour"

Sobre el setlist que se podría disfrutar durante los tres conciertos en la Ciudad de México, el repertorio de sus presentaciones más recientes ha sido éste:

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One**

Encore

New Rules

Dance the Night

Don't Start Now

Houdini

Por otra parte, una de las rutas a seguir para llegar al Estadio GNP, es llegar por la línea 9 del metro, y bajar en la estación de Ciudad Deportiva, que está a tan solo unos metros de la puerta 6. También el Metrobus es una buena opción, deben tomar la línea 2 hasta la estación de UPIICSA, que se ubica muy cerca de la puerta 15.

Otra es llegar al Palacio de los Deportes, por la puerta 1(sobre Av. Río Churubusco) y cruzar el puente que conecta a ambos recintos, cuyos estacionamientos estarán disponibles para quien acuda al concierto en auto.

