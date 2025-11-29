¿Qué ver?: "Cacería de brujas", con Julia Roberts y Andrew Garfield

En un momento cultural marcado por intensos debates sobre el poder y legitimidad de las acusaciones, “Cacería de brujas” —título en español de “After the Hunt”— irrumpe como un drama que examina, con minuciosidad y sin complacencias, las fisuras éticas de la academia.

En el centro del relato se encuentra Alma, interpretada por Julia Roberts, una filósofa brillante de la Universidad de Yale cuya vida profesional y emocional queda atrapada en un conflicto que amenaza con derrumbar todo cuanto ha construido.

El problema empieza a germinar cuando Hank (Andrew Garfield), asistente y colega cercano de Alma, es acusado de abuso sexual por Maggie, una estudiante excepcional que forma parte del círculo académico más exigente.

La película no se limita a narrar la acusación, ya que explora las reacciones de vergüenza y el descrédito social. Tras el señalamiento, Hank es apartado de Yale y precipitado a una rutina sofocante, dominada por la ansiedad, los estallidos de ira y un alcoholismo sin freno que vuelve borrosos los límites de sus días.

Mientras la presión se intensifica sobre él, nuevas grietas comienzan a abrirse alrededor de Alma. Una reunión en su casa deja al descubierto que la respetada catedrática enfrenta su propia batalla: una adicción que compromete su salud y revela la fragilidad oculta bajo su brillante intelecto. El filme también hace hincapié en Maggie, una joven afroamericana queer de familia acomodada cuya acusación está rodeada de ambigüedades y silencios.

Este escenario lleva a Alma a confrontar los recuerdos de los abusos, el sexismo y las situaciones hostiles que soportó para alcanzar su puesto en una institución dominada históricamente por estructuras de poder masculinas.

Sus memorias, ligadas a la estima que siente hacia Hank, la coloca en un dilema ético, pues, aunque sospecha que Maggie podría no decir toda la verdad, el daño ya está hecho y la comunidad universitaria exige respuestas inmediatas, no matices.

A Julia Roberts —en una de sus mejores actuaciones ante la cámara, según la crítica estadounidense—la acompañan, Andrew Garfield como Hank; Ayo Edebiri como Maggie; el guion de la neoyorquina Nora Garrett y la dirección del italiano Luca Guadagnino.

