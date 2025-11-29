Sergio Mayer informó que un juez confirmó las medidas de protección contra Ferka y Linet Puente, integrantes del panel de "La granja VIP", a favor de su nieta y de su hijo, Sergio Mayer Mori. Explicó que esta resolución busca impedir que ambas conductoras "sigan violen tanto a su nieta como a Sergio, su hijo, con comentarios de minimizar y normalizar el estupro del que fue víctima".

Mayer, acompañado de sus abogados, señaló que "se solicitaron medidas de protección para evitar estar haciendo comentarios de la vida privada, íntima y que afecten a mi nieta principalmente".

El también participante de programas como "La casa de los famosos México" aclaró que su hijo, en condición de víctima, tiene libertad para expresarse, pero eso no autoriza a terceros a emitir opiniones irresponsables sobre su historia personal.

Mayer fue enfático al decir que él va a proteger a su nieta incluso de sus padres, y condenó que Mayer Mori lleve nueve años siendo víctima y siendo revictimizado muchas veces.

Aseguró que aunque por un lado Natalia Subtil, l a madre de su nieta, le pide a su hijo que le de pensión, por el otro le boicotea sus proyectos

La abogada de Sergio Mayer especificó:

"El juez acaba de y ratificar medidas de protección en favor de la niña de identidad reservada, así como de su abuelo y de su padre, en ese sentido, ni las agresoras, interposita persona, pueden opinar sobre ese tema en específico".

La abogada agregó que las agresoras (Ferka y Linet Puente) están haciendo escarnio con lo que vivió Mayer Mori, pensando que no pasa nada al atacar a un hombre que tiene una hija.

Sergio Mayer puntualizo que esta acción legal nada tiene que ver con "La granja VIP" ni con TV Azteca, sino con las personas que a título personal hicieron comentarios que según Mayer "generan apología del delito revictimizando a un menor de edad".

¿Qué dijeron Linet Puente y Ferka sobre Mayer Mori?

La conductora Linet Puente opinó, junto con Ferka, sobre unos comentarios que hizo Sergio Mayer Mori dentro de "La granja VIP" sobre la relación que tuvo hace más de nueve años con la modelo Natalia Subtil; en aquel momento, ella tenía 27 años y él 17.

"El papá defiende mucho que 'pobrecito Sergio, él era menor de edad y la loba de Natalia Subtil se aprovechó del pobrecito Sergio'... en esta plática yo escuché a Sergio muy contento diciendo 'me ligué a la grandota, a la modelo, a la guapa, entonces, para mí, esto que acaba de decir Sergio, tumba toda esta distracción que se han querido ir la familia con 'es que ella era mayor'", expresó, algo con lo que Ferka estuvo de acuerdo.

