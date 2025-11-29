Sábado, 29 de Noviembre 2025

Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

Los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos

Por: Yahaira Chagollan

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día. ESPECIAL

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

Colores de la suerte para cada signo del zodiaco

ARIES

  • Rojo intenso. Un color que aviva tu fuego interior, impulsa tu valentía y atrae oportunidades inesperadas.

TAURO

  • Verde esmeralda. Energía de crecimiento, equilibrio y abundancia que fortalece tus decisiones y tu serenidad.

GÉMINIS

  • Amarillo dorado. Ilumina tus pensamientos, favorece la comunicación y atrae encuentros reveladores.

CÁNCER

  • Plateado lunar. Te envuelve en protección emocional y claridad interior, fortaleciendo tu intuición.

LEO

  • Naranja brillante. Intensifica tu carisma, tu creatividad y tu magnetismo personal durante todo el fin de semana.

VIRGO

  • Beige o arena. Un tono que estabiliza, ordena y abre paso a resoluciones prácticas y productivas.

LIBRA

  • Rosa armonía. Te ayuda a atraer acuerdos, suavizar tensiones y rodearte de energía amorosa.

ESCORPIO

  • Negro profundo. Poder, misterio y renacimiento; este color intensifica tu magnetismo y tu fuerza interna.

SAGITARIO

  • Morado místico. Activa tu sabiduría, tu visión y tu espíritu aventurero con guía espiritual.

CAPRICORNIO

  • Gris grafito. Aporta enfoque, firmeza y claridad para avanzar con seguridad en tus metas.

ACUARIO

  • Turquesa. Energía fresca, innovadora y liberadora que atrae ideas brillantes y conexiones inesperadas.

PISCIS

  • Azul océano. Te envuelve en calma, sensibilidad y profundidad emocional, potenciando tus dones espirituales.

