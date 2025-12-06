Dua Lipa cierra tour mundial con cover de Selena

Se terminó el Radical Optimism Tour y si bien no apareció Luis Miguel, Dua Lipa interpretó una canción de Selena Quintanilla que levantó en júbilo a un abarrotado Estadio GNP Seguros.

Tres llenos absolutos de alrededor de 65 mil personas por presentación, se dieron cita el 1, 2 y 5 de diciembre para ver a Dua Lipa.

Sin embargo, la visita de la cantante a la capital no solo estuvo marcada por los esperados shows, la también modelo deslumbró a sus fans recorriendo la ciudad como turista despreocupada y generando gran expectativa noche tras noche por la elección de la esperada canción sorpresa.

¿A qué cantantes rindió homenaje Dua Lipa en sus conciertos en la CDMX?

A lo largo de su gira mundial, Radical Optimism Tour, Dua Lipa implementó la tradición de cantar una canción sorpresa en cada concierto, apostando por melodías icónicas de cada país y cantando totalmente en el idioma natal de sus fans.

En Bogotá, por ejemplo, deleitó al público cantando "Antología", de Shakira; mientras que en Alemania, optó por el famoso hit de los 80 en alemán, "99 Luftballoons" de Nena.

Su visita a la capital ha generado furor en redes sociales, pues cada noche, la cantante escogió canciones especiales y cercanas a los corazones del público mexicano.

Consuelo Velázquez

En su primer concierto en la CDMX, el pasado lunes 1 de diciembre, la cantautora británica decidió rendir homenaje a la compositora mexicana, Consuelo Velázquez, cantando su icónico bolero de 1932, "Bésame mucho".

Maná

Durante su segundo concierto, que se llevó a cabo el martes 2 de diciembre, Lipa sorprendió al público con el éxito de rock en español, "Oye mi amor" de Maná.

Sin embargo, el detalle no terminó con la revelación de la canción sorpresa, pues segundo después, la cantante pidió aplausos para Fer, el vocalista de la banda mexicana, quien la acompañó en el escenario para interpretar el tema.

Selena Quintanilla

En su último concierto, que dio cierre a toda la gira, el pasado viernes 5 de diciembre, Dua Lipa decidió rendir homenaje a Selena Quintanilla, interpretando sobre el escenario del Estadio GNP, "Amor Prohibido".

La elección de este cover por parte de la cantante inglesa para su último concierto ha generado polémica y algunas críticas en redes sociales, pues usuarios comentan que Selena no era mexicana, y a pesar de cantar en español, la cantante representaba más la cultura tex-mex.

No obstante, durante su introducción a la canción sorpresa de la noche, Lipa comentó que se identificaba mucho con dicha cantante y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo.

Te puede interesar: Bomberos de Zapopan atienden volcadura en Periférico y Acueducto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB