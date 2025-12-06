Cazzu descarta una colaboración musical con Belinda 'por ahora'

El 20 de noviembre, Belinda y la cantante argentina Cazzu coincidieron en un evento privado, hecho que llamó la atención debido a que ambas tuvieron una relación con el intérprete de regional mexicano Christian Nodal.

Su encuentro provocó rumores sobre una posible colaboración musical, p ero la también conocida como “Nena Trampa” descartó esa posibilidad por el momento.

Te puede interesar: Richard Gere y el arte de vivir

¿Qué dijo Cazzu sobre Belinda?

Durante una reciente entrevista para Los40Colombia, en la que Cazzu —cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli— participó para promocionar su gira Latinaje, se le preguntó sobre su relación con la famosa mexicana en términos musicales. La trapera explicó que, debido a la intensa atención mediática enfocada en sus vidas personales, resulta complicado pensar en una colaboración profesional.

Para Cazzu, el hecho de que la audiencia se concentre en el romance que ambas tuvieron con el actual esposo de Ángela Aguilar minimiza tanto su trabajo como el de Belinda.

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier** que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón”, expresó la artista argentina.

Además, Cazzu añadió que, si el contexto mediático fuera distinto, sí estaría abierta a trabajar con Belinda, pues considera que, como artistas, tienen más coincidencias en lo musical que en lo personal. Sin embargo, señaló que, en este momento, cualquier colaboración solo alimentaría el escándalo y la curiosidad del público, lo cual no sería positivo.

Cazzu elogia a Belinda

A pesar de descartar una colaboración por ahora, Julieta aprovechó para elogiar a Belinda, subrayando su talento y su capacidad para mantenerse vigente en la industria a pesar de los cambios y desafíos que esta presenta.

“Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable”, comentó Cazzu.

Por último, dejó en claro que no conoce a profundidad a la intérprete de “Ángel”, pero eso no impide que reconozca su trayectoria y su impacto artístico.