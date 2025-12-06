Ángela Aguilar agradece el apoyo del público pese a las críticas

Ángela Aguilar volvió a ponerse de rodillas en el escenario al escuchar la fuerte ovación y las porras del público que se reunió en Los Ángeles para verla durante su gira “Libre Corazón”. La intérprete de 22 años no pudo contener la emoción y casi rompe en llanto al sentir el respaldo de los asistentes, especialmente en un momento en el que continúa recibiendo ataques y comentarios negativos en redes sociales.

Las críticas hacia la hija de Pepe Aguilar s e han incrementado desde que hizo oficial su relación con el cantante Christian Nodal, quien por entonces acababa de anunciar su ruptura con Cazzu, la artista argentina y madre de su hija, Inti.

Conmovida, Ángela Aguilar agradece al público

En medio del concierto en Los Ángeles, Ángela confesó que no sabía si el destino le permitiría volver a cantar sola en el Dolby Theatre, por lo que se mostró profundamente emocionada de estar nuevamente frente al público.

"No sabía si el destino me iba a dejar poder cantar sola otra vez y el estar aquí con ustedes hoy un sueño total para mí", dijo con la voz entrecortada mientras la ovación llenaba el recinto.

La cantante agradeció a las personas por no dejarse llevar por las críticas y por preferir enfocarse en su música. "Así que muchas gracias por estar, gracias por no escuchar el ruido, gracias por escuchar mi música", expresó.

En redes sociales pueden leerse varios comentarios en los que se aplaude el espectáculo de la mexicana. “Estuve allí y amé el espectáculo, todavía sigo con el corazón lleno. Qué show tan fenomenal… una energía preciosa, una vibra dulce y encantadora. Ángela tiene algo muy especial, una luz propia que te envuelve. De verdad, fue una noche demasiado bonita", escribió una fan.

En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video que muestra los aplausos del público al final del concierto. “Gracias Los Ángeles”, escribió. Su esposo Christian Nodal respondió con varios emoticones de ojos en forma de corazón. El cantante de regional mexicano acompañó a Ángela en este show y también subió contenido a sus redes, aunque en esos videos ella no apareció.

La pareja continúa con los preparativos de su boda religiosa, la cual se llevará a cabo en Zacatecas.

