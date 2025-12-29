La miniserie epílogo de Malcolm in the Middle está cada vez más cerca de estrenarse. Hoy lunes 29 de diciembre la producción de Hulu lanzó su primer tráiler oficial acompañada del poster en el que se devela la fecha oficial de estreno.

El título formal de esta secuela es Malcolm in the Middle: Life's still unfair. Participará la gran mayoría del cast original de la serie de comedia con la excepción notable de Erik Per Sullivan quien decidió dejar de lado el proyecto para interpretar a Dewey.

No obstante, la serie compuesta por cuatro episodios contará con la presencia de Frankie Muniz como “Malcolm”, Bryan Cranston como “Hal”, Jane Kaczmarek como “Lois”, Justin Berfield como “Reese” y Christopher Masterson como “Francis”.

Así luce el poster oficial

Con ello la fecha de estreno para la nueva serie de Malcolm ha sido revelada; será el próximo viernes 10 de abril de 2026.

En redes sociales esta imagen sirve para ampliar la discusión sobre el parecido de Caleb Ellsworth-Clark, encargado de remplazar a Sullivan en la interpretación de Dewey.

De esto trata el tráiler

Por otro lado, en el tráiler estrenado se devela la trama central del epílogo; Malcolm, quien ha vivido alejado de los problemas de su familia en una vida exitosa, deberá volver al caos del icónico hogar de sus padres para la celebración de los 40 años de casados de Lois y Hal.

En apenas 40 segundos se intuye que el festejo anticipa un auténtico desastre con algunas situaciones absurdas como las que acostumbraba la serie original.

