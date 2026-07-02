Este jueves 2 de julio, Netflix tiene nuevos contenidos para sus suscriptores. Conoce las historias de las tres series de diferentes géneros que llegan hoy a la plataforma de streaming más famosa del planeta. Elige la mejor para ti y disfrútala desde tu lugar favorito en la comodidad de tu casa.

El hombre vapor. ESPECIAL/NETFLIX.

El hombre vapor

Es una serie japonesa y thriller que ya está disponible en Netflix. Cuando una persona invitada a un estudio de televisión se hincha y explota en vivo en lo que resulta ser un crimen inimaginable y sin precedentes, el público queda impactado hasta lo más profundo. Detrás de este asesinato horroroso hay un ser que parece haberse esfumado: el Hombre Vapor. Como no hay nadie que pueda descifrar su verdadera identidad, el enigma continúa anunciando y ejecutando una serie de asesinatos deliberados, evadiendo ser identificado y capturado, mientras el terror se apodera de todo el país con cada inexplicable ataque. Con Shun Oguri, Yu Aoi, Suzu Hirose, Kento Hayashi, UTA, Yutaka Takenouchi.

Super Subbu. ESPECIAL/NETFLIX.

Super Subbu

Es una serie de comedia y drama de la India que ya se puede ver en Netflix. Un profesor sin suerte que ansía librarse del control y las exigencias de su padre recibe la tarea de enseñar educación sexual en un pueblo remoto y hostil. Pero ¿cómo logrará hacerlo si es virgen? Así comienza una caótica aventura llena de amor, risas y momentos incómodos. Con Sundeep Kishan, Mithila Palkar, Getup Srinu, Maanasa Choudhary.

La supervivencia de una chica con curvas: Temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

La supervivencia de una chica con curvas: Temporada 3

Es una serie de romance y comedia que se estrena en Netflix. La trama gira en torno a Mavis Beaumont, una mujer negra y de talla grande que experimenta el romance sin dejar de amarse a sí misma. Mavis trabaja duro para hacer crecer su marca como estilista y diseñadora. Y está decidida no solo a sobrevivir, sino también a alcanzar el éxito con ayuda de la familia que ella eligió, una mentalidad positiva, un lindo escote y un poco de brillo labial. Con Michelle Buteau, Tone Bell, Marouane Zotti.

XM