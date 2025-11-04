Todo Vale es una esperada serie que se estrena este martes 4 de noviembre exclusivamente en Disney+ con los tres primeros episodios para después lanzar un episodio cada martes.

Todo Vale. ESPECIAL/©DISNEY.

La trama narra cómo un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio de abogados dominado por hombres para abrir su propio y poderoso bufete.

Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes –tanto en la sala del tribunal como en sus propias filas.

En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no sólo participan en el juego, sino que lo transforman.

La serie es protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, además de las actuaciones especiales de Sarah Paulson y Glenn Close.

Es importante resaltar que a partir de hoy, Hulu se convierte en la marca global de entretenimiento general de Disney+, reemplazando a Star. Todo Vale se suma los éxitos aclamados por la crítica del servicio como Only Murders in the Building, ahora disponible en la sección de Hulu.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM