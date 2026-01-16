Hijo de Andrés García compartió foto inédita de Luis Miguel

Leonardo García, hijo del fallecido actor Andrés García compartió a través de su cuenta de Instagram una foto inédita donde aparece su padre con un joven Luis Miguel y una dama, con la descripción “Los amo, sorprendiendo a los fans.

Esta foto demuestra una vez más la cercana relación que hubo entre Andrés y LuisMi, pues para quienes desconocían el actor fue una figura importante en la vida del cantante; fue como un padre que lo procuraba y aconsejaba tal cual como si fuese su propio hijo, además de que lo apadrinó en los inicios de su carrera en la música, lo presentó en la televisión en su debut.

El éxito y popularidad de “el Sol de México” aumentaron exponencialmente provocando que ambos se fueran distanciando con el tiempo, pues el cantante se alejó de sus amistades debido a la fama , hecho que lamentaría profundamente el actor, quien llegó a sentirse dolido y traicionado.

¿Quién fue Andrés García?

Andrés García fue un actor dominicanomexicano nacido el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, en República Dominicana, de padres españoles que fueron exiliados debido a la guerra civil española, aunque tiempo después volvieron a emigrar, pero esta vez hacia México, en Acapulco, donde se establecieron finalmente.

Comenzó en la actuación al ser descubierto por productores mientras él se encontraba trabajando cuando estaba en sus veintes. Fue conocido por sus continuas participaciones en películas de ficheras; tuvo una larga trayectoria actoral de más de 40 años, apareciendo en más de 50 películas, muchas novelas e incluso hizo unas cuantas obras de teatro . En 2020 se retiró de la actuación y comenzó un canal en Youtube donde subía vlgos.

En septiembre de 2022, se reportó su estado de salud como delicado tras padecer ascitis, inflamación en sus órganos y cirrosis, falleciendo finalmente el siguiente año a la edad de 81 años el 4 de abril de 2023 en Acapulco, Guerrero, a causa de un choque hipovolémico provocado por la cirrosis que padecía.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR