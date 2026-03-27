Hoy se estrena "Mike y Nick y Nick y Alice" en Disney+

La película para mayores de 18 años ya se encuentra disponible en Disney+

Por: Xochitl Martínez

"Mike y Nick y Nick y Alice" ya está disponible en Disney+.

La comedia de acción Mike y Nick y Nick y Alice original de 20Th Century Studios se estrena este 27 de marzo exclusivamente por Disney+.

Mike y Nick y Nick y Alice. ESPECIAL/©DISNEY. 
Escrita y dirigida por BenDavid Grabinski, el filme es una divertidísima comedia de acción acerca de dos gánsteres y la mujer que aman, quienes intentarán sobrevivir a la noche más peligrosa de sus vidas.

Como si fuera poco, hay un ingrediente salvaje añadido a la mezcla: Una máquina del tiempo.

La cinta es protagonizada por Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David, Jimmy Tatro, Stephen Root, Lewis Tan, Ben Schwartz, Emily Hampshire y Arturo Castro.

   

Mike y Nick y Nick y Alice se estrenó mundialmente en el Festival de Cine y Televisión SXSW 2026 el 14 de marzo con una proyección en el histórico Paramount Theatre de Austin como parte de la programación oficial del festival.

Con información de The Walt Disney Company México.

