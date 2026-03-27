Disney confirma que grabará el live action de "Enredados" en España

La reconocida compañía audiovisual The Walt Disney Company ha elegido la región valenciana, en el este de España, como uno de los escenarios para el rodaje de su próxima gran producción cinematográfica, “Enredados". Esta nueva película será una adaptación en acción real de la popular cinta animada Tangled, que en su momento conquistó al público con su historia y estilo visual.

El anuncio fue realizado por el presidente regional, Juan Francisco Pérez Llorca, quien destacó que recientemente se concretó una inversión significativa para la comunidad. Según explicó, este proyecto representa una apuesta importante por la industria audiovisual local y tendrá un impacto positivo en la economía de la zona.

¿En qué partes de España se grabará “Enredados"?

El rodaje se llevará a cabo en distintos puntos de la región, incluyendo los estudios de Ciudad de la Luz, en Alicante, un complejo cinematográfico de gran relevancia que ha albergado producciones internacionales.

Esta nueva versión de “Enredados" se perfila como una superproducción que no solo atraerá la atención del público global, sino que también posicionará nuevamente a la Comunidad Valenciana como un destino clave para grandes proyectos del cine.

La historia se basa en un popular cuento de los hermanos Grimm protagonizada por Rapunzel, una princesa de melena rubia que da nombre al relato y que está encerrada en una torre por una bruja.

La versión animada fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard, con música de Alan Menken.

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¿Quiénes encabezan el live action?

La versión en acción real de “Enredados" tendrá como protagonistas a Milo Manheim, quien interpretará a Flynn Rider, y a Teagan Croft en el papel de Rapunzel. Ambos actores cuentan con experiencia en producciones orientadas al público juvenil.

Manheim ganó popularidad gracias a su participación en la saga “Zombies" de Disney Channel y por su paso por el programa “Dancing with the Stars". Además, ha formado parte de proyectos como “Thanksgiving" y “Journey to Bethlehem".

En el caso de Croft, es ampliamente conocida por dar vida a Raven en la serie “Titans", así como por su actuación en la película “True Spirit", disponible en Netflix.

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