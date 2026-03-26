La película protagonizada por Brendan Fraser, Familia en renta llega este 25 de marzo a Disney+.

Familia en renta. ESPECIAL/©DISNEY.

Ambientada en el Tokio actual, la trama sigue a un actor estadounidense que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: Se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos.

Familia en renta. ESPECIAL/©DISNEY.

A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad.

Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

Familia en renta es dirigida, coescrita y producida por Hikari, protagonizada por Brendan Fraser, y con un elenco que incluye Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto y la debutante Shannon Gorman.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM