Jueves, 26 de Marzo 2026

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“Familia en renta” se estrena hoy en Disney+

La película que se estrenó en las salas de cine hace unos meses salta al streaming y ya se puede ver en Disney+

Por: Xochitl Martínez

"Familia en renta" ya se puede ver en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

La película protagonizada por Brendan Fraser, Familia en renta llega este 25 de marzo a Disney+.

Familia en renta. ESPECIAL/©DISNEY.

Ambientada en el Tokio actual, la trama sigue a un actor estadounidense que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: Se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos.

Familia en renta. ESPECIAL/©DISNEY.

A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad.

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Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.

Familia en renta es dirigida, coescrita y producida por Hikari, protagonizada por Brendan Fraser, y con un elenco que incluye Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Akira Emoto y la debutante Shannon Gorman.

Con información de The Walt Disney Company México.

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