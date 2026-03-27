Comienza el fin de semana y este viernes 27 de marzo Netflix tiene dos lanzamientos para disfrutar desde la comodidad de tu casa. Revisa las historias y selecciona la de tu preferencia para ver desde hoy o durante el fin de semana .

El depredador de Sevilla. ESPECIAL/NETFLIX.

El depredador de Sevilla

Es una serie española documentales que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Durante años, Manuel Blanco fue conocido por una comunidad de estudiantes extranjeros como Manu White , un amigable guía de turismo español que organizaba viajes económicos a distintas localidades. Pero detrás de esa imagen se escondía una historia mucho más oscura . El caso salió a la luz cuando varias jóvenes comenzaron a vincular sus experiencias de abuso, que antes parecían no tener ninguna relación. Dirigida por Alejandro Olvera.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

53 Domingos

Es una película española de drama que ya se puede ver en Netflix. Tres hermanos se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, que ha empezado a mostrar un comportamiento extraño . ¿Deberían ingresarlo en un hogar de ancianos? O ¿llevárselo a vivir con alguno de ellos? Lo que empieza como una cordial reunión familiar termina en una inesperada y disparatada situación que pronto se sale de control. Escrita y dirigida por Cesc Gay. Con las actuaciones de Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez, Alexandra Jiménez.

XM