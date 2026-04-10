Disney+ lanza dos nuevos contenidos este viernes 10 abril, se trata de la esperada serie de Malcom in the Middle: La vida sigue siendo injusta y una historia asiática que te conquistará el corazón . Consulta las historias y elige cuál vas a ver primero.

Malcom in the Middle: La vida sigue siendo injusta

Es una serie original de Disney+ para mayores de 14 años que a partir de hoy se puede ver en Disney+. La famosa serie regresa ahora bajo el título Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta. Tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40 aniversario .

La corona perfecta. ESPECIAL/©DISNEY.

La corona perfecta

La serie original de Hulu ya está disponible en Disney+. En una Corea del siglo XXI regida por una monarquía constitucional, la tradición y la modernidad se entrelazan, pero el glamour esconde una sociedad con reglas muy estrictas. Seong Huiju es la talentosa directora y heredera de una empresa poderosa, pero, por ser plebeya, sufre el desprecio de la élite. Cuando su familia comienza a presionarla para que se case, Huiju decide tomar el control de su futuro tras conocer al príncipe Ian en el Banquete de Cumpleaños Imperial. Ella lo tiene todo menos estatus, mientras que él no tiene más que estatus. Juntos acuerdan un matrimonio por contrato con el reto de romper barreras sociales y forjar su propio destino. Cada semana se estrenará un nuevo episodio cada viernes y sábado.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM