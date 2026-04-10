Viernes, 10 de Abril 2026

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Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades

Por: El Informador

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 10 al 12 de abril de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

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De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 10 al 12 de abril de 2026.

  • Aries:Tu color de la suerte es el rojo fuerte y trata de usar más ese color para atraer más la abundancia.
  • Tauro: Tu color de la suerte es el azul.
  • Géminis: Tu color de la suerte es el amarillo vibrante,
  • Cáncer: Tu color de la suerte es el blanco perlado.
  • Leo: Tu color de la suerte es el rojo intenso.
  • Virgo: Tu color de la suerte es el verde esmeralda.
  • Libra: Tu color de la suerte es el rosa pastel, perfecto para atraer la armonía.
  • Escorpio: Tu color de la suerte es el negro o rojo oscuro, que potenciará tu fuerza interior.
  • Sagitario: Tu color de la suerte es el naranja, que te llenará de vitalidad.
  • Capricornio: Tu color de la suerte es el café o tonos tierra, ideales para la estabilidad.
  • Acuario: Tu color de la suerte es el plateado o azul claro, que estimulará tu intuición.
  • Piscis: Tu color de la suerte es el violeta, que te conectará con lo espiritual.

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Con información de Mhoni Vidente.

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